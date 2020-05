Pedirá Tesorería de Matamoros a regidores ser específicos tras no aprobar informe financiero

En Matamoros el Cabildo sesionará de manera extraordinaria el próximo sábado y uno de los temas que habrán de abordar es el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda en la última sesión, mismo que fue negativo y que corresponde al estado financiero del mes de abril.

El tesorero municipal, Gerardo Marentes Zamarripa, dijo que el voto en contra de los regidores en la última sesión le extrañó.

“Es una sesión donde no solo se habrá de abordar ese tema pero en lo concerniente vamos a tratar de aclarar las percepciones o inconsistencias que mencionaron algunos de los ediles, más bien, vamos a solicitar que nos digan efectivamente de qué se trata ese tipo de inconsistencias porque nosotros cada mes estamos en la Comisión de Hacienda y ahí se desarrollan los puntos y ahí es donde vemos cuáles son las dudas que les quedan a los integrantes de la Comisión y el día que estuvimos en la Comisión no quedaron dudas y no entendimos al final el sentido de la votación”, dijo el tesorero.

Con respecto a la mención de las 205 inconsistencias y duplicidad de documentos que mencionaron los regidores, Marentes Zamarripa dijo que solicitará una aclaración a los regidores.

“Solicito que me aclaren esas 205 inconsistencias porque hablan de la nómina, del combustible y fueron manifestaciones pero no se encuentran dentro del dictamen o el resolutivo de la Comisión, entonces vemos discordancia”, dijo el funcionario encargado de las finanzas públicas quien estuvo presente en dicha sesión donde por mayoría el Cabildo votó en contra del informe financiero de ese mes.

El tesorero aseguró que el incremento en el gasto de la gasolina se debe a que se otorgó mas combustible a direcciones operativas como Bomberos, Potección Civil, Policía y Salud Municipal por el tema de la pandemia derivada del COVID-19.

Con respecto a la solicitud que hicieron los regidores al estado de hacer una auditoría a la administración el tesorero dijo que celebraba la postura del gobernador Miguel Riquelme quien dijo que dicha auditoría es posible siempre y cuando se formalice la petición ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

“Celebramos el comentario del gobernador donde él mismo solicita a los ediles que si están solicitando alguna auditoría se atengan a las formalidades y ese mensaje del gobernador quiere decir que estamos en un estado de derecho y es sano y es bueno para los municipios”, dijo el tesorero.