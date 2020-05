Fallece el dueño de Ópticas Devlyn

Frank Devlyn, quien tomó las riendas del hoy Grupo Devlyn a los 22 años tras la muerte de su padre, falleció este miércoles.

La noticia fue dada a conocer por una de sus hijas, Jenny Devlyn.

"Con muchísima tristeza les cuento que hoy mi daddy se fue al cielo. My daddy, my hero, lo escribo y no me lo creo. Mi daddy fue un hombre fuera de serie, un grande, hoy se fue un gran mexicano. Te amor por siempre mi daddito querido", escribió en Instagram junto a una tierna foto de cuando era pequeña junto a su papa.

Frank estaba casado con Gloria Rita Gómez de Devlyn y juntos tuvieron a Melanie, Stephanie y Jennifer. Actualmente Melanie funge como presidenta del consejo del grupo, que fue fundado en 1936 en Chihuahua.