Confirman nombre del equipo de futbol de Mazatlán

Y se llamará Mazatlán F.C. La nueva franquicia en la Liga Mx, tiene nombre confirmado. Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado de Sinaloa, fue quien lo confirmó.

"Ya está definido, se va a llamar Mazatlán FC, en dos semanas vamos a saber todo, no está confirmado todavía, pero nada de eso de que se va a llamar Delfines", aclaró.

En entrevista al portal "Línea Directa", el primer mandatario, señaló que la mejor opción para que el futbol llegara al puerto, es esta, la de cambiar una franquicia de sede: "El Ascenso dejó de ser… No iba a existir venta de plazas, así que tuvimos que buscar un equipo con deseos de cambiar. Lobos BUAP y Querétaro manifestaron interés. Hasta vino la señora Angélica Fuentes".

Hasta el momento, las charlas más adelantadas son con Morelia, que no dejará de pertenecer a sus antiguos dueños. “(El equipo) no es del gobierno, el estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño, que es TV Azteca. Habría que comercializar muchas cosas, eso sí, ojo con los empresarios, imagínate estarías en TV todo el año".

Ordaz Coppel reveló que la inversión para el estadio fue de 700 millones de pesos, que se repartieron en 300 millones de parte de recursos estatales y otros 400 millones que facilitó la Secretaría de Hacienda del gobierno federal.