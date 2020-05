Fallece productor de cine Larry Kramer a los 84 años

El escritor y productor de cine estadounidense Larry Kramer, falleció en la mañana del miércoles, en Manhattana, causa de una neumonía, enfermedad que padeció en su etapa adulta. .

Su esposo David Webster, informó al diario The New York Times que la causa de la muerte fue por una neumonía con la que había vivido gran parte de su vida adulta, el escritor en 1980 fue diagnosticado con VIH, por lo que a raíz de esto se le desencadenaron varios padecimientos, entre ellos una enfermedad hepática.

Kramer, era también un activista homosexual que dedicó gran parte de su carrera a la visibilización por la lucha contra el VIH sida. En 1981 creo la organización Gay Men's Health Crisis, de las que después seria expulsado.

A los 23 años trabajó como teletipista en Columbia Pictures, además se dedicó a revisar guiones; entre los escritos en los que participó, fue el guion de Mujeres enamoradas, que fue nominado a los premios Oscar como “mejor adaptación” en 1969.

En 1973 trabajó en la cinta musical Frank Capra, Horizontes perdidos; para 1985 escribió la obra autobiográfica The Normal Heart, que se convirtió en uno los escritos más conocidos de Kramer, y se estrenó en el Public Theatre, de Nueva York.

Se mantuvo activo desde 1967. Durante su carrera artística fue galardonado con el Premio Obie, en 1993; además fue finalista del premio Pulitzer por su obra The Destiny of Me, de 1992; en el 2013 recibió el premio Isabelle Stevenson Award.