Empresas de La Laguna dan apoyos a empacadores de la tercera edad

Luego de dos meses de no poder trabajar, cientos de adultos mayores empacadores de los distintos centros comerciales recibieron un apoyo donado por empresas de la Región Lagunera y entregado por el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal.

Don Juan fue uno de los beneficiados y comentó que en algo les ayudaba lo que les entregaron, pollo y tres litros de leche, pues la situación para la gran mayoría de ellos es muy difícil y por eso trabajan como empacadores. “Ahora que no podemos ir a trabajar porque dicen que somos vulnerables al COVID-19, pues se nos hace más difícil. Yo no tengo pensión, nomas lo que me da López Obrador y lo que estoy haciendo es que me salgo en las mañanas a juntar botes de aluminio y plástico para vender, sale poco, como 50 pesos, pero me sirven para la comida”, comenta don Juan tras agregar que ya era tiempo que los ayudara el DIF con algo.