La vez que Luis Miguel ayudó a Yuri a fugarse de su casa

Yuri reveló en una entrevista para el programa chileno Con Amigos en casa, que Luis Miguel la ayudó a escaparse de su hogar para irse con el que sería su primer esposo Fernando Iriarte.

Yuri recordó que en esos tiempos, los años 80's, no tenía una buena relación con su madre, así que a los 21 años de edad decidió salirse de su casa junto con Fernando y Mickey fue su cómplice, ya que él la ayudó a fugarse.

"Ese día yo me escapaba con Fernando, mi primer esposo, con 21 años. Fue una noche muy emocionante de cantar con él (Luis Miguel). Era el único que sabía que después de cantar me iba a escapar de mi casa. Él me ofreció un departamento que ellos tenían en Polanco, pero yo ya tenía planeado todo. Mi relación con mi mamá no era muy buena y esa noche fue muy dolorosa, les dije que iba al baño y nunca regresé. Fue un tiempo muy difícil para toda mi familia", expresó.

En el mismo programa, conducido por Cristián de la Fuente y Angélica Castro, Yuri también comentó que Luis Miguel siempre ha sido un muy buen amigo y que cuando tenían un problema siempre estaban apoyándose mutuamente.

"Fue mi amigo durante mucho tiempo, éramos amigos entrañables, siempre me escuchaba y no fue mi novio, me hubiera encantado porque es un hombre guapísimo, cariñoso conmigo y siempre me atendió, éramos grandes amigos. A veces cuando estaba con la novia me invitaba y yo le decía que no porque iba a hacer mal tercio, guardo muy lindos recuerdos de él", agregó.

Por otra parte, la Jarocha agradeció a su público chileno por seguirla y por el buen recibimiento que le dieron al presentarse en Viña del Mar.