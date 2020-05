Fernando del Solar preocupa a sus seguidores tras video en vivo

Tras haber permanecido hospitalizado varias semanas durante el pasado mes de diciembre y enero por una neumonía, Fernando del Solar sorprendió al reaparecer en un video en vivo junto a “El Capi” Pérez.

Uno de los aspectos más comentados por los cibernautas ha sido la evidente falta de peso del conductor de 47 años de edad, pues ingresar a terapia intensiva le ocasionó una pérdida de peso de más de 20 kilos.

"¿Está muy enfermo?", "A veces no es querer ser imprudentes, uno como seguidor de Fer se preocupa y no siempre el propósito de un comentario es atacar", "Cuídate mucho Fer me da mucha tristeza verte así échale ganas por la gente que te queremos y las que te seguimos por esa buena vibra y sonrisa que nos sacas siempre Fer dios te bendiga de corazón te envío mis oraciones y rezaré por ti", "Fer, te ves delgado !!", "Hola Fer veo que estás muy delgado y tienes un mal en tu ojo, me da gusto que sigas hechando le ganas, te mando un fuerte abrazo, mucho éxito, salud y bendiciones eres una gran persona, saludos" (sic), son algunos de los comentarios escritos por sus seguidores durante la transmisión.

Recordamos que Del Solar ha estado luchando con mejorar su salud desde que en el 2012 fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer que limita la capacidad del sistema linfático, el cual ayuda a combatir infecciones y controla la circulación de líquidos en el cuerpo.