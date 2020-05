Brandon Peniche anuncia que será papá por segunda ocasión

Brandon Peniche está feliz porque será papá por segunda ocasión con Kristal Cid, hija de la actriz Sharis Cid.

La familia compartió la noticia en sus redes sociales con una tierna fotografía y mensajes de alegría.

Brandon, hijo de Arturo Peniche expresó el gran amor que le tiene a Kristal y lo emocionado que está por la llegada del nuevo integrante a la familia.

"Te elegí a ti por que me haces feliz. Por que puedo contártelo todo, por que me haces sentir lo que ninguna otra. Por que sabes todo de mi y aun así me a aceptas. Por que al terminar el día eres tú con quien quiero compartir mi cama y al amanecer es tu cara la que quiero ver. Gracias por esta mi segunda sorpresa mas increible en la vida por que la primera fue #alessia .Te amo TANTO @kriscid y amo la familia que estamos formando.Papas por 2da vez".

El conductor del programa Venga la Alegría también dio a conocer la noticia en el matutino.

Por lo que Sharis Cid, de 49 años de edad, también expresó su felicidad por convertirse próximamente en abuela por segunda ocasión.

"Con todo el amor de mi corazón con una inmensa felicidad les comparto que gracias a mi ratona y a mi bran seré abuela por segunda vez estoy que no quepo de emoción gracias por sus muestras de cariño para mi familia y para mi #alessiamialegria tendrá un hermanito o hermanita gracias Dios mío", se lee.