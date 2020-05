Bloquean periférico de Torreón para denunciar falta de agua

Ahora fueron vecinos de las colonias Nueva Laguna Norte y Nueva Laguna Sur de Torreón quienes denunciaron falta de agua en sus sectores, bloquearon por varios minutos un tramo del periférico la mañana de este miércoles.

Fueron alrededor de cincuenta personas, en su mayoría madres de familia, quienes poco después de las diez de la mañana, bloquearon el paso hacia Gómez Palacio en periférico y carretera a La Unión, justo a un costado del paso elevado.

Con pancartas y gritos exigieron al Simas Torreón y al alcalde Jorge Zermeño, que se tenga una solución a la falta de agua que registran desde hace meses, pero que se ha agudizado en la presente temporada de altas temperaturas.

"Nos dicen que no hay presión supuestamente, que no es creíble porque en tiempos de elecciones y tiempo de frío sí tenemos agua, ahorita es una desesperación tremenda, somos ocho personas en mi casa y no podemos usar ni el baño bien... Que el alcalde Zermeño nos dé la cara, que nos cumpla", reclamó la señora María de los Ángeles, habitante de la Nueva Laguna Sur.

Alrededor de las 10:40 horas las protestas subieron de tono y comenzaron a registrarse confrontaciones con transportistas y automovilistas, fue entonces que intervinieron elementos de la Policía Civil Coahuila, quienes pidieron a los manifestantes esperar bajo el paso elevado mientras llegaban representantes de Atención Ciudadana del Simas Torreón.

Más tarde acordaron con las autoridades la entrega de agua mediante pipas a las dos colonias en cuestión, aunque será en los próximos días cuando se revise a detalle el motivo de la falta de agua en general.

Los reclamos de Nueva Laguna Norte y Sur se unen a los de vecinos de Viñedos, Santa Bárbara, Las Isabeles, Frondoso y otras más en el sector norte de la ciudad, los cuales se han registrado desde hace varias semanas.

En todos los casos el Simas Torreón ha argumentado situaciones "fuera de control" del propio organismo.