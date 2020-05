Critica Felipe Calderón gira de AMLO por Tren Maya

El expresidente Felipe Calderón criticó que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, realice una gira por la Península de Yucatán para dar el banderazo del Tren Maya, como lo anunció hoy.

"¿En verdad es necesaria la gira? ¿es una actividad esencial? La gira expone al contagio y lo propicia: al personal de avanzada, logística, seguridad (que aunque no se reconozca, existe y es compleja), comunicación y al propio Presidente. Como decía mi paisano: #peroquénecesidad", escribió Calderón en redes sociales.

Según el otrora presidente, "lo más delicado: Da la señal equivocada a la población, de que todo está bien y que se puede salir, lo cual no es cierto. Ojalá no se agudicen contagios y fallecimientos a partir de un relajamiento inducido involuntariamente", ante la gira de López Obrador.

La gira de AMLO por el Tren Maya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que muy probablemente retome sus giras por el país la próxima semana, en medio de la epidemia por coronavirus.

Pidió a sus adversarios “portarse bien” y no ir a provocar en sus eventos.

"Y que se porten bien nuestros adversarios y que no vayan a ir a provocar y que nos echen la culpa que no estamos respetando las medidas sanitarias. El que vaya es charro conservador".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente aseguró que solo espera la autorización de las autoridades de Salud, que se reunirán el próximo jueves para evaluar la situación, empero, dijo que tomará todas las medidas sanitarias e incluso podría usar un cubre bocas en su traslado en avión de la Ciudad de México a Cancún.

"Avión solo a Cancún, si la aerolínea tiene como norma el que se use cubre bocas, lo voy a usar... Los médicos me recomiendan que no use mucho el avión que sea más por carretera, a ras de tierra, y le pido a todos que nos vamos a seguir queriendo a distancia que no se pueden hacer actos grandes, serán pocos los asistentes no más de 50".

El Mandatario dijo que como parte de su gira de trabajo el próximo martes probable la reunión de seguridad se lleve a cabo en Cancún, luego su conferencia de prensa y ese mismo día, dará el banderazo del inicio del primer tramo del Tren Maya que va de Cancún a Valladolid en una sitio donde está el cruce hacia Playa del Carmen y Holbox.

El miércoles en Mérida, Yucatán; reunión de seguridad conferencia, y ahí también se da otro banderazo que es otro tramo de Mérida a Campeche.

El jueves en la mañana Campeche reunió de seguridad, conferencia, día banderazos uno en Escárcega y otro Palenque, tramo Cancún-Palenque; viernes reunión de seguridad en Villahermosa, Tabasco, conferencia de prensa, y evaluación de los trabajos de la refinería de Dos Bocas. Ese mismo día en la tarde revisión de la ampliación del puerto de Coatzacoalcos.

"El Sábado voy a Cangregera para revisar un tren de refinación y visitar la refinería de Minatitlán y el Domingo, banderazo de la rehabilitación del Tren del Itsmo, y de ahí de regreso a la Ciudad de México por carretera".