Anuncia AMLO reparto de fondo de 60 mil mdp a los estados

Al reiterar el llamado a los gobernadores a no endeudar a sus estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el reparto de un fondo de 60 mil millones de pesos para estabilizar presupuestos estatales que empezará a repartirse por parte de la Secretaría de Hacienda.

“Voy a informar también, porque esto a lo mejor no lo sabe la gente, hay un fondo de contingencia de alrededor de 60 mil millones de pesos, así como existe fondo para estabilizar al gobierno federal, así existe un fondo para estabilizar presupuestos de gobiernos estatales y ya Hacienda les va a entregar de acuerdo a las fórmulas ese fondo”, explicó el mandatario en su conferencia matutina.

Añadió que se trata de “un extra a lo presupuestado, sí lo saben, y hay unas reglas de operación de ese fondo para que se entregue cada tres meses y me consultó el secretario de Hacienda si se podía modificar la regla para proceder de inmediato a entregar los recursos a los estados, van a empezar a entregar los recursos”, anunció.

López Obrador reiteró su llamado a no heredar deudas públicas en los estados, y a establecer un plan de austeridad en las entidades federativas, como eliminar gastos superfluos.

“Lo otro que es recomendable es que los gobiernos municipales, estatales, den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana, que haya disminución de sueldos, que no haya lujos, que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos, la partida de publicidad, y van a ahorrar mucho como se está haciendo en el gobierno federal”, indicó.

Aludió al caso donde Tlaxcala es el único estado del país que no tiene deuda pública, “fue Antonio Álvarez Lima, cuando estuvo de gobernador, que envió reforma a la Constitución, para que no pueda haber deuda en el gobierno de Tlaxcala, y lo importante es que los gobernadores posteriores han cumplido no han caído en la tentación de modificar la Constitución y Tlaxcala es un ejemplo, no tiene deuda el gobierno de Tlaxcala”.