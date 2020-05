No hemos pedido un solo peso de crédito: Zermeño

Aunque la actividad municipal ha sufrido diversas modificaciones debido a la pandemia del COVID-19, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que se sigue sin solicitar préstamos que representen deudas al mediano y largo plazo para la ciudadanía.

Además presumió del ejercicio de los recursos públicos disponibles, al afirmar que se abarcan principalmente las prioridades y demandas de la gente en todos los sectores, con acciones concretas en los llamados servicios públicos municipales.

"Tú haces lo que puedes hacer, lo que puedo decirte para tranquilidad de los torreonenses, es que el Municipio de Torreón mantiene finanzas sanas, que hemos sido muy responsables en el manejo de los recursos, que le hemos dado prioridad a la obra necesaria como son los servicios públicos. No hemos bajado la guardia en seguridad pública, en limpieza, en alumbrado, en la cuestión del agua seguimos invirtiendo, en la perforación de pozos, o sea, para mí lo principal es mantener los servicios, no hemos pedido un solo peso de crédito, espero no pedirlo, no hemos endeudado, hemos pagado las deudas que heredamos".

Para los próximos meses el alcalde buscará mantener la planta productiva de la presidencia municipal y seguir sin modificaciones en las percepciones salariales de los trabajadores, al margen de que existan unos 500 empleados que están laborando desde casa o han sido enviados a resguardo obligatorio por ser de los llamados grupos de riesgo ante un contagio de coronavirus.

Mencionó que durante este mes, aprovechando la necesidad de intervenir en espacios públicos a causa de la pandemia del COVID-19, pusieron en marcha un programa de reestructura física del Mercado Alianza de Torreón, en el cual despejaron los pasillos de muebles y vitrinas, además de que han comenzado a remodelar áreas de baños y espacios abiertos en general.