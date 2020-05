Cierran empresa por incumplir normas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) Región Laguna, clausuró la mañana de ayer, de manera temporal, a la empresa FASE, dedicada a la producción de carpeta asfáltica.

Vecinos aledaños a esta zona, ubicada en la carretera Unión - La Partida, señalaron que se presentaban fuertes olores tóxicos que al parecer provenían de la empresa, lo que les causaba molestias en su salud. Protección Civil del Estado acudió a realizar una revisión y encontraron que no se contaba con las brigadas de seguridad que por reglamento deben cumplir las empresas, según informó Humberto Rodríguez, coordinador de PC Estatal en la Región Laguna.

"Hace más de una semana hubo una denuncia por parte de los vecinos, por emisiones y labores que se estaban llevando a cabo en esta empresa sin las medidas de seguridad. Ante esta serie de reacciones por parte de los ciudadanos y al llegar a las autoridades estatales, la Subsecretaría de Protección Civil ordenó una inspección para conocer la forma de operar, donde se encontraron diversas inconsistencias", mencionó.

Detalló que una de las faltas que se encontraron es que se tenía laborando al personal sin las medidas sanitarias correspondientes, ante la contingencia que se vive por el COVID-19. Los empleados no portaban cubrebocas y tampoco se respetaba la sana distancia.

Además, también incumplió con cinco de las brigadas de seguridad que se encuentran en la Ley de Protección Civil y la documentación con la que se debe contar para operar no estaba en orden.

Por lo anterior, la dependencia estatal procedió el pasado lunes 18 de mayo, a levantar un acta. Al no entregar en el momento lo que se requería por parte de la empresa, se les otorgó una semana, lo cual se brinda por ley, para que presentaran dichos documentos, sin embargo, no cumplieron por lo que se acudió a clausurar el lugar.

Fue hasta el lunes de esta semana cuando los representantes de FASE acudieron a entregar un documento, donde la misma empresa testifica que no cuentan ni con la licencia de funcionamiento. "ante esto la empresa pedía tiempo, sin embargo esto no puede ser así, porque no cuentan con nada de los requerimientos", precisó el titular de Protección Civil.

Además, dijo, esta misma empresa cuenta con un caso atrasado, donde hace un año tuvo que ser clausurada en la Zona Industrial debido a la misma situación que se generó en esta ocasión, siendo que el pasado acontecimiento no lo regularizaron.

Finalmente, dijo que con la situación dada, lo cual se dio a conocer ante el área jurídica de PC, se les colocó el sello de clausura temporal, con lo que, se le da tiempo a la empresa para que se ponga en orden y hagan las adecuaciones que tengan que hacer.