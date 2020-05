Resalta alcalde la cifra de recuperados del COVID-19 en Torreón

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, insistió durante el martes en destacar las cifras de las personas que se han recuperado del COVID-19, en lugar de privilegiar los casos acumulados.

Zermeño señaló que si existe un aumento de casos en la ciudad de Torreón es debido a que se han aplicado más pruebas que en otros lados, pues la ciudadanía ha sido "en lo general" responsable de la situación y ha tomado las precauciones necesarias.

"Hay que decir las cosas como son: en el Municipio de Torreón tuvimos un policía que había dado positivo y ya está trabajando, un empleado municipal que había dado positivo y ya está trabajando, (un tránsito) ya está trabajando, un bombero también había dado positivo y ya está trabajando, o sea, es lo que tenemos que tener, saber que si alguien se enferma pues también poder dar la buena noticia de que ya se curó, ya está bien, entonces todo esto es para que tengamos un panorama real de qué está sucediendo", expuso.

El lunes el presidente municipal pidió a la Secretaría de Salud y las autoridades estatales evitar privilegiar los casos acumulados y nuevos positivos, pues se genera un impacto en la población y la actividad social en general. Solicitó en ese sentido mayor "rigor" para el manejo de las cifras.

Respecto a la actitud de los habitantes de Torreón frente a la pandemia, el alcalde señaló: "yo lo que te puedo decir es que la gran mayoría de los torreonenses se han portado de manera ejemplar, la verdad es que la gente sabe lo que tiene que hacer. No hay políticas públicas que puedan implementarse si no cuentas con la colaboración de la gente, pero también no vivimos en Suiza, no vivimos en un país donde a la gente le puedas garantizar un salario por quedarse en su casa, hay que entender que muchísima gente vive al día y tiene que trabajar, entonces la gente procura cuidar a sus hijos, salir lo menos posible".

Puso como ejemplo la reapertura del centro comercial Galerías Laguna el sábado pasado, en el que desde entonces acude solamente el 25 por ciento de las personas que lo hacían regularmente y acatando todas las medidas de precaución.

92 POR CIENTO de pruebas de COVID-19 aplicadas en Torreón son negativas, según el alcalde.

Contagios

