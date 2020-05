Ante posible paro, llaman a la prudencia

Exigir mediante paro de labores no es lo más responsable en el ámbito de la salud pública, sobre todo en medio de una pandemia, así lo consideró Oscar Chávez Mora, dirigente de la Sección 88 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, quien consideró válidos los reclamos, pero estos no deben afectar a la ciudadanía.

Lo anterior, luego de que se ha difundido la intención de realizar un paro nacional el próximo 1 de junio, para solicitar insumos de calidad para el personal de salud.

Dicha movilización es promovida por la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, que se queja de las condiciones en las que se ha tenido que enfrentar la pandemia.

Al respecto, Chávez Mora, manifestó que se debe tener cuidado con las convocatorias que se realicen, sobre todo las que incitan a actuar de forma irresponsable.

Indicó que Marco Antonio García Ayala, líder del SNTSS y Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FTSE), se han mantenido en comunicación con la Secretaría de Salud.

"Nosotros estamos a favor de que las personas se puedan manifestar, pero tenemos que ser muy responsables en la forma de hacerlo", expuso.

Vio innecesario un paro en este contexto, pues es la población la que más se vería afectada con actos de esta naturaleza.

Dijo que en lo que a la Sección 88 compete, se ha exigido que se compren insumos de calidad y suficientes, teniendo mucho cuidado de que no se presente el agotamiento de alguno.

Remarcó que el hecho de que no se esté a favor de la protesta mediante un paro, no significa que se exija o se expongan las diferentes demandas de sus representados, pero los llamó a no generar afectaciones.