Arte terapia

En nuestro día 35 de Vibremospositivo, Mercedes Guzmán nos compartió su meditación para enfocarnos en que todos somos uno y así conectamos con Dios y repetimos un mantra para recordarnos quienes somos y regresar a nuestras raíces.

Fue un verdadero honor traer de nuevo a alguien de mi familia: mi tía Linis, Elba Ileana López, arte terapeuta, experta en terapia familiar. Elba nos habla de la cultura familiar y las influencias culturales para ayudarte a encontrar tus pasiones, definir tu identidad, y al mismo tiempo me fue llevando en un viaje en el tiempo recordando mi infancia.

¿Qué es el arte terapia? Es una técnica psicoterapeutica para trabajar con las emociones y sensaciones y encontrarles una solución.

Nos compartió un ejercicio para contactar a nuestro niño interior: tener a la mano hojas y algo con que escribir. Comenzamos eligiendo el color que más nos salte a la vista, con los ojos cerrados y con la mano no dominante, sin juzgar, dibuja y garabatea, déjate llevar por cómo te sientes ahora. Abre los ojos y con la mano no dominante aun con el color que elijas, describe como te sientes, con una palabra o una frase. Expresa como te sientes. Liberar tus emociones y siéntete relajado al poder expresarte, los ojos cerrados son para no juzgarnos.

La segunda parte del ejercicio es: en otra hoja con tu mano dominante escribe la pregunta: ¿Qué o quién eres? Consulta tu dibujo y después contesta con la mano no dominante. ¿Cómo te sientes? Y contestamos con la mano no dominante de igual forma. Es así porque la mano no dominante es nuestro niño interno nos habla, nuestro inconsciente o sabiduría interna. ¿Qué sucedió o que ocasionó que te sintieras así? Recuerda consultar con tu dibujo lo que ves y lo que sientes, y así vas contestando. ¿Qué necesitas decirme? Consulta tu dibujo y con la mano no dominante contesta para la última pregunta. ¿Qué necesito aprender? Hacemos lo mismo.

Esto podemos repetirlo ante una situación que no sabemos cómo expresar, pero que estamos somatizando con el cuerpo. Esta técnica nos va a ayudar mucho, ya que lo que no expresemos nos va a generar enfermedad a la larga.

Elba nos recomienda, vivir la vida, y ser agradecidos. Tener un diario donde lleves un registro de tus emociones y que esté en un lugar seguro, ya que va a ser algo muy personal. Además, debes sentirte con la libertad de expresarte libremente.

Me encuentro muy orgulloso y feliz de poder compartir a parte de mi familia en Vibremospositivo, y lo hago por que son profesionales y grandes personas

Fue un honor tener a mi tía Linis con nosotros. Siempre ha estado ahí, a su forma, a la distancia, recuerdo un día que me llamo y me recomendó una película, para encontrar mi pasión y saber a dónde ir. Me dejo marcado y comencé a decidir y cambiar mi vida.

Gracias Linis por ayudarme a encontrarme siempre, te lo agradece Jorgito, o como tú me dices, Chencho (Por haber nacido el 28 de diciembre, día de los inocentes)…

Si quieres más información puedes contactar a Elba Ilenaa en [email protected]

