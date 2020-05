David Guetta hará concierto en linea en beneficio de Nueva York por COVID-19

El DJ francés David Guetta dará continuidad al concepto United At Home, esta vez con un concierto benéfico más a realizarse en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de mayo, luego de su exitosa participación bajo el cielo de Miami donde recaudó más de 750 mil dólares destinados a organizaciones benéficas de ayuda a la lucha contra el COVID-19.

El espectáculo que brindó el también productor musical en una azotea para mantener sana distancia el pasado mes de abril, atrajo a más de 25 millones de espectadores desde sus casas, mismos que que bailaron al ritmo de emblemáticos éxitos como Titanium, Make It To Heaven, Sexy Bitch, Lovers On The Sun, Love Is Gone y Play Hard, entre otros.

David Guetta se presentará nuevamente de la mano de la Organización Mundial de la Salud en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de los rascacielos, que será revelado el día de la transmisión musical, ahí levantará el ánimo y recaudará dinero a beneficio de The Mayor’s Fund to Advance New York City, Feeding America y Fondation Hôpitaux de París.

La actuación de Guetta comenzará después del “aplauso diario” que hace Nueva York para los trabajadores de primera línea y atención médica, a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y se podrá ver en vivo a través de las redes oficiales del DJ como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, VK y TikTok. La transmisión contará con apariciones especiales de City First Responders junto con otros invitados sorpresa.