Donald Trump lanza amenaza a Twitter tras etiquetas de 'Fake News'

Este martes luego de esas etiquetas, Trump, realizó una nueva publicación reclamando por lo sucedido en su cuenta oficial.

“Twitter es completamente opresivo LIBRE EXPRESIÓN, y yo, como presidente, ¡no lo permitiré!”, escribió el presidente.

En una publicación posterior también manifestó su inconformidad, ya que considera que la red social está interfiriendo en las próximas elecciones presidenciales de EUA, a celebrarse en este 2020.

“Twitter ahora está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020. Dice que mi declaración en las boletas por correo, que conducirá a la corrupción y el fraude masivo, es incorrecta, basada en la verificación de hechos por Fake News CNN y el sorprendente Washington Post”, sentenció el mandatario estadounidense.

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!