Ana Valeria Becerril, la actriz de Control Z habla de su papel en la serie

La actriz mexicana Ana Valeria Becerril, incursiona en las plataformas digitales con la nueva serie de drama adolescente Control Z que se estrenó el 22 de mayo, una ficción que aborda los conflictos de la juventud y su forma de manejar las redes sociales.

En entrevista con Notimex, Becerril, de 23 años, platica su experiencia con el personaje de "Sofía", una adolescente e incompatible social que intenta detectar a un hacker responsable de sacar a la luz intimidades de algunos de sus compañeros de escuela.

“Ninguno de nosotros esperábamos tan buen recibimiento de esta serie, pues a un día del estreno ya estábamos en el top 10 de Netflix México, ha sido increíble. Desde que leí el proyecto y sus personajes me enamoré de inmediato y quise interpretar a 'Sofía'”.

“Yo comparto con mi personaje esa sensación de sentirse un poco fuera de lugar en la sociedad, así como el gusto musical y creo que mucha gente se puede identificar con 'Sofía'”, añade.

Luego de su destacada actuación en la cinta Las hijas de abril del director Michel Franco, en 2017, la actriz capitalina considera que su nuevo protagónico es un paso adelante en su carrera, que inició a los 15 años.

Sobre los acontecimientos que vive la juventud actual, Ana Valeria Becerril opina que la ficción se acerca a la realidad: “por lo menos en Control Z tocamos situaciones un poco crudas y no es nada más que un reflejo como el bullying, aislamiento y enfermedades mentales; sin embargo no es una serie sólo para adolescentes, porque la violencia no es exclusiva de la juventud sino trasciende a las relaciones laborales, personales y la familia”.

Por ahora, Control Z no tiene confirmada una segunda temporada, por lo tanto Ana Valeria Becerril continuará con sus proyectos en cine como las próximas películas Los días que no estuve y Mi novia es la revolución.