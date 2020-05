Sophie Turner luce su pancita de embarazada en paseo con Joe Jonas

Pese a que aún no han hecho oficial que esperan un bebé, Joe Jonas y Sophie Turner no esconden que pronto se convertirán en padres de su primer hijo, y es que la protagonista de Game of Thrones no tuvo cuidado en esconder su barriga durante un paseo junto a su esposo en playas de Santa Bárbara, California.

Tras meses tratando de ocultar su embarazo portando sudaderas holgadas, la actriz de 24 años fue captada exhibiendo su pancita durante una salida con el integrante de los Jonas Brothers el pasado lunes. Turner decidió ponerse cómoda para la ocasión por lo que usó una camiseta blanca y unos shorts que dejaron a la vista su abultado vientre, no sin dejar de lado su seguridad, pues portó un cubrebocas.



La pareja se dispuso a disfrutar de la vista del océano pacífico junto a su mascota, no obstante, Sophie decidió ponerse encima una sudadera blanca.



👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste