¿Cuáles son los carbohidratos que más engordan?

Los carbohidratos forman parte de los tres macronutrientes presentes en nuestros alimentos, junto a las proteínas y las grasas. A pesar de su mala fama, la Escuela de Salud Pública de Harvard explica que estos compuestos le proporcionan glucosa al cuerpo, la cual se convierte en energía y nos ayuda a realizar nuestras actividades cotidianas.

De acuerdo con las Guías Alimentarias para los Estadounidenses, entre el 45 y 65 por ciento de las calorías que consumes diariamente debe provenir de los carbohidratos. Es decir, si consumes dos mil calorías al día, entre 900 y mil 300 deben ser de carbohidratos.

Sin embargo, es importante considerar que no todos los carbohidratos son iguales. Existen tres tipos principales: azúcares, almidones y fibra. A su vez, existen alimentos con cantidades saludables de carbohidratos y otros que podrían provocar que subas de peso. A continuación, te decimos cuáles son.

Bebidas azucaradas

Según una publicación de The American Journal of Clinical Nutrition, las personas que beben refrescos azucarados tienden más a subir de peso que quienes no los toman. Además de su alto contenido en calorías, los refrescos no aportan ningún nutriente esencial.

Por si fuera poco, también están vinculados a un mayor riesgo de padecer diabetes tipo dos, enfermedades cardiovasculares y cáncer, asegura el sitio especializado Healthline.

Otras bebidas con alto contenido en carbohidratos son el café con azúcar añadida y los jugos comerciales. En el caso de los últimos, The Healthy explica que aportan poca fibra y aumentan los niveles de azúcar en la sangre rápidamente.

Alimentos refinados

De acuerdo con la Asociación Americana de la Diabetes, los alimentos de granos refinados son ricos en almidón; sin embargo, pierden fibra, vitaminas y minerales durante su proceso de elaboración.

El medio especializado The Healthy explica que estos productos pueden subir el azúcar en la sangre. Por ello, es importante comprar presentaciones con más de tres gramos de fibra por porción.

Algunas alternativas saludables al pan y al arroz blanco, a la pasta blanca y a las harinas refinadas son sus versiones integrales.

Postres

The Healthy asegura que las galletas, donas o pastelitos horneados carecen de vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Además, provocan un incremento rápido en los niveles de azúcar en la sangre, seguido de un bajón de energía.

Esto se debe a que son carbohidratos simples. Por lo general, los carbohidratos complejos liberan energía poco a poco, lo cual nos proporciona un suministro constante para hacer nuestras actividades.

Healthline agrega que estos postres también son altos en harinas refinadas y grasas. Por esta razón, lo mejor es consumir pequeñas porciones y no de manera frecuente.

Cerveza

De acuerdo con Healthline, una lata de cerveza de 356 ml contiene 13 gramos de carbohidratos aproximadamente. Por su parte, la cerveza light aporta 6 gramos por lata.

Investigadores de la Universidad de Purdue encontraron que los carbohidratos líquidos no disminuyen el apetito como lo hacen los carbohidratos sólidos. Por este motivo, es más probable que bebidas como la cerveza promuevan el aumento de peso.

Así que, si eres amante de la "chela", lo mejor será que la consumas con moderación. De igual forma, puedes tomar vino, ginebra o vodka, los cuales tienen menos contenido en carbohidratos, según Diabetes UK.

Recuerda que los carbohidratos son esenciales en tu dieta, sin embargo, debes añadirlos de manera selecta y balanceada. La Clínica Mayo de los Estados Unidos recomienda comer frutas y verduras ricas en fibra, elegir alimentos de granos enteros, lácteos bajos en grasas, legumbres y limitar el consumo de azúcares añadidos.