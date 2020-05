Exnovio de Christian Chávez buscará meterlo a prisión

Luego de que Maico Kemper, expareja de Christian Chávez, asegurara que sufrió violencia por parte del actor mexicano, el maquillista buscará meterlo a prisión.

Y es que luego de que el holandés afirmara haber sido golpeado en la cabeza con una botella por el exRBD, este negó las acusaciones en su contra a través de un comunicado oficial y videos en sus redes sociales.

Ante ello, Kemper aseguró en una reciente entrevista con TVNotas, que “Me parece algo increíble, no entiendo porqué no puede aceptar lo que hizo; de cierta forma, no me sorprende, ya que ha hecho lo mismo en el pasado con otras parejas, se la pasa culpando a los demás para salvaguardar su imagen”.

Asimismo, declaró que el amor que llegó a sentir por el actor mexicano desapareció tras supuestamente agredirlo, por lo que tuvo que denunciarlo para que responda por lo que hizo.

“Amé mucho a Christian, pero ese amor desapareció después de lo que me hizo. Fue necesario presentar una denuncia en su contra, pero ahora él debe dejar de hacer lo que le hace a la gente y responder por lo que hizo”.

El maquillista de 37 años aseguró a la publicación que la hermana de Christian le ha estado llamando a una amiga suya, al igual que el actor ha tratado de comunicarse con el exnovio de Kemper, pues éste asegura que trata de encontrar cosas malas de él.

“Mi ex vive en Brasil, somos buenos amigos, y sólo te digo que eso me comentó él, pero mi ex lo ha ignorado. Christian sólo lo hace para ver qué cosas malas, según él, encuentra de mí, de mi pasado, pero no hay nada, así que Christian está perdiendo el tiempo”.

Maico considera que Chávez debe ir a prisión, por lo que acudió nuevamente a la fiscalía en donde afirma que se le está dando seriedad al caso.

Además, declaró que tras su separación con el actor ha perdido su trabajo, pues laboraba con él en el mismo sitio, en donde afirma que están protegiendo a Christian.

“Me estoy recuperando, al igual que mi vida, y buscando la oportunidad de nuevos empleos como freelance. Por el momento tengo algo de dinero ahorrado, muy poco, con lo que sobrevivo en estos momentos”.