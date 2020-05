Cancelan festejo en Lerdo; esperaban a 250 invitados

Una fiesta de XV años fue cancelada el fin de semana en el poblado El Salitral de Lerdo.

El evento se tenía programado para las 17:00 horas del pasado sábado, pero minutos antes una comisión de inspectores de la Dirección de Prevención Social del Ayuntamiento acudió al lugar para solicitar a los organizadores la suspensión del festejo, al que se esperaba la asistencia de más de 250 invitados.

La celebración de los XV años se esperaba realizarla en plena calle y ya se habían colocado flores, toldos, globos y la mantelería en color azul y blanco, además de una lona con la fotografía de la quinceañera. En otro punto de la calle se estaba preparando el sonido que amenizaría el convivio.

El director de Prevención Social, Conrado Antúnez Ponce, dijo que se apercibió verbalmente a los involucrados, comentándoles que de reincidir, se harán acreedores a una sanción económica que va desde los 800 hasta los 3,500 pesos.

Indicó que hubo buena voluntad por parte de la familia de la quinceañera para suspender la fiesta, que además optó por repartir el tradicional asado entre los habitantes de la comunidad.

"Hubo toda la voluntad de parte de los padres, hubo toda la disposición de parte de los que estaban organizando el evento, de suspenderlo, a pesar de que ya tenían la comida, tenían todo, ellos procedieron a regalarla", indicó.

Durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19, el municipio de Lerdo prohibió todas las reuniones, ya sean religiosas, fiestas, eventos masivos, eventos sociales y de cualquier índole que pudieran generar que las personas se congreguen en el mismo lugar.

"No programen eventos en estos momentos y no tengan un gasto económico que se va a traducir en una cuestión de no procedencia; los invitamos a todos a que se unan y nos apoyen", concluyó.