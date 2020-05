Manuel Turizo lanza Quiéreme mientras se pueda

El cantante colombiano de pop urbano Manuel Turizo lanzó Quiéreme mientras se pueda, un corte musical en el marco de la pandemia por la que globalmente atraviesa la sociedad, que busca ofrecer un mensaje positivo acerca de aprovechar a la gente de su entorno.

El intérprete de Una lady como tú habló sobre los pormenores del nuevo tema. "Esta canción nació hace algunos meses, antes de que todo esto empezara a suceder, creando toda la música de lo que va a ser mi álbum del 2020 y con esta canción inicia el lanzamiento", declaró.

Sobre el proceso creativo, el colombiano de 20 años contó: "Esta canción nació con ganas de que la escucharan y pensaran en la gente que quieren en realidad, con quien quisieran pasar el último ratito de la vida, que nos hiciera recordar a nuestra novia o seres queridos, y pienso que este momento era muy indicado para él lanzamiento de esta canción".

El estreno del tema llegó acompañado de su respectivo video musical, mismo que ya cuenta con más de 15 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube y ha sido globalmente elogiado por parte de los internautas.

"Gracias a Dios a la gente le ha gustado, lo ha tomado exactamente como nosotros esperábamos, para hacer bonitos recuerdos y pensar en esa gente que nos hace sentir felices, me siento agradecido por todo el apoyo que le dan y emocionado por seguirles mostrando todo lo que tengo para este año", dijo tras cuestionarle su sentir por el éxito obtenido.

Sobre el clip musical, en el que aparecen imágenes grabadas por los fanáticos del cantante, explicó: "Empezamos a pensar en el tema del video y pensé que no era necesario hacer una actuación falsa, cuando en realidad tenemos tantos ejemplos vivos y reales de situaciones de lo que describe la canción, entonces convoqué a muchos de mis seguidores".

"Les pedí que me mandaran video con sus seres queridos, con la gente que ellos quisieran en realidad, para hacer esta canción completamente real, transmitir el mensaje como debía ser, pienso que eso lo valoraron mucho y cada que escuchen esa canción, van a recordar a esa gente con quien hicieron el video y ese momento especial", agregó.

Además, confesó que se proyecta de cierto modo en su nuevo corte musical: "Me identifico mucho con esta canción, me hace pensar en mis seres queridos, en mis amigos, en mi novia, en mi hermano, me transporta a lo que me llena el corazón, no ambiciones, si no lo que me da paz", declaró.

El tema formará parte de su próximo material discográfico, del que todavía no tiene nombre ni fecha exacta de publicación, sin embargo, será estrenado en el transcurso de este año: "Vamos a lanzar un sencillo más y mandamos el álbum completo", reveló.

Mientras tanto, Turizo se encuentra inmerso en los preparativos de un concierto digital y otras sorpresas para sus seguidores: "Estamos preparando varias cosas, no lo queremos hacer para salir del paso, tengo muchas ganas de cantar y estamos preparando algo bien chévere que podamos disfrutar".