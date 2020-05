Novak Djokovic anuncia gira de tenis a beneficio

Novak Djokovic confirmó la participación del alemán Alexander Zverev, el austriaco Dominic Thiem y el búlgaro Grigor Dimitrov en el Adria Tour, la gira que recaudará fondos para apoyar a diferentes sectores afectados por la pandemia de COVID-19.

En la conferencia de prensa de la competencia que él mismo organiza, el número uno del mundo reveló otros nombres como Viktor Troicki y Damir Dzumhur; asimismo, explicó que Roger Federer y Rafael Nadal no estarán presentes.

"No les he invitado a venir a jugar porque Federer ni siquiera ha empezado a entrenar y Rafa acaba de hacerlo. Podría ser una opción invitarlo, pero no creo que venga", señaló el jugador serbio.

Además, "Nole" mencionó que las figuras del deporte blanco que participen en la gira tendrán la oportunidad de elegir a qué organización benéfica ayudarán y destacó la importancia de los partidos radica en el apoyo a aquellos que lo necesitan.

"Estoy emocionado de poder jugar frente a mi público y viajar por la región. Es humanitario y todos los ingresos de patrocinios y derechos de televisión irán a organizaciones benéficas. Mi fundación estará entre ellas", agregó.

Djokovic y el resto de los organizadores desconocen si el torneo en arcilla podrá contar con público en las gradas , pero se llevará a cabo con un formato de todos contra todos con dos grupos de cuatro jugadores y la final la jugarán los dos mejores.

El Adria Tour arrancará el 13 y 14 de junio en Serbia, después se trasladará a Zadar, Croacia los días 20 y 21; seguirá en Montenegro 27 y 28, y terminará en Bosnia-Herzegovina del 3 al 5 de julio.

Rafael Nadal se declaró ayer "muy contento de volver a jugar tenis" en el inicio de la fase 2 de desescalada en Mallorca y tras dos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

En un video difundido por la Rafa Nadal Academy, el mallorquín, número dos del mundo, aparece en las distintas fases de una sesión de entrenamiento peloteando con su entrenador Carlos Moyá en la pista central de su academia en Manacor.

Nadal pega golpes con su derecha, su revés, tanto planos como cortados exhibiendo su particular estilo que le ha llevado a ser reconocido como uno de los más grandes tenistas de la historia de este deporte.

El ganador de 19 títulos de Grand Slams, asimismo, admite en la grabación de se siente "feliz" de que los alumnos de su academia hayan vuelto a realizar entrenamientos grupales, que se desarrollan "siempre con la distancia de seguridad, sin contacto físico y con el resto de medidas de higiene obligatorias", subraya un comunicado.

Nadal jugó su último partido oficial en el circuito el pasado 1 de marzo cuando se impuso al estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 6-2 en la final del Abierto de Acapulco.

El inicio de la crisis sanitaria por la pandemia le sorprendió preparando su participación en el Torneo Indian Wells de California, primer Master 1000 de la temporada.

4 FINES de semana durará el Adria Tour, evento a beneficio para afectados por la pandemia.