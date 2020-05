'Es importante que la gente se quede en casa'

Miroslava Sánchez, diputada federal y presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, señaló que una de las problemáticas en el estado de Durango es la demora para conocer los resultados de las pruebas diagnósticas de COVID-19 que se realizan a personas con cuadros clínicos sospechosos a esta enfermedad.

Por lo anterior, consideró que es importante que independientemente de que se realicen las muestras, las personas se aíslen en sus domicilios para evitar la propagación y el contagio del virus.

"Independientemente de que se haga la prueba diagnóstica o no, es muy importante que la gente se quede en su casa...tenemos que mantenernos en casa, creo que eso es fundamental si queremos pasar de la mejor manera posible esta etapa, sobre todo acá en Gómez Palacio, Lerdo, en Durango en general", afirmó.

Comentó que "sí es cierto" que se debe validar un mayor número de laboratorios ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para diagnosticar el virus y que "podamos tener pruebas confiables".

"Eso entiendo que ya lo está tramitando la Secretaría de Salud de Durango, sé que en Coahuila ya están instalándose los laboratorios...pero independiente de que haya laboratorio o no, lo fundamental no es que me hagan la prueba, lo fundamental es que me quede en la casa y si yo soy portador pues no andar esparciendo el virus", apuntó.

Miroslava Sánchez estuvo ayer en La Laguna para entregar insumos a instituciones de salud y hacer un diagnóstico sobre la demanda de los servicios hospitalarios durante esta contingencia sanitaria.