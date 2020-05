Aeropuertos de Nueva York piden rescate

Los tres aeropuertos de Nueva York llevaban 10 años de bonanza económica hasta la llegada del coronavirus, que les ha arrebatado un 97 % del tráfico y minado sus ingresos hasta el punto que la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, su gestora, ha pedido un rescate de 3,000 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos.

Según la Autoridad Portuaria, el tráfico en los aeropuertos de JFK y LaGuardia (Nueva York) y Newark (Nueva Jersey) ha caído un 97 % respecto al año pasado como resultado de la masiva reducción de rutas internacionales de las aerolíneas y la limitación a los "viajes esenciales", pero la entidad espera que los niveles de actividad "sigan deprimidos" hasta que se levanten las restricciones.

Con el inicio no oficial del verano marcado por Día de los Caídos que se celebró ayer lunes, 25 de mayo, aún parece ser "demasiado pronto" para viajar para casi todos los estadounidenses (95 %), según una encuesta realizada por The Harris Poll, y eso lo secundan datos recogidos por la asociación Airlines for America (A4A), que engloba a las principales aerolíneas estadounidenses.

De acuerdo a los últimos datos de A4A, las aerolíneas tienen aparcada la mitad de su flota comercial (unos 3,100 aviones) y los vuelos domésticos estos días llevan una media de 39 pasajeros (en enero y febrero, eran entre 85 y 100). El domingo solo hubo 125 vuelos programados entre los tres aeropuertos neoyorquinos.

Mientras que en 2019 hubo un récord de viajeros en estas fechas, con 2.8 millones de personas pasando los controles de los aeropuertos de EUA, la Administración de Seguridad en los Transportes (TSA) registró menos de 350,000 al inicio del fin de semana festivo.

La economista Nicole Gelinas, investigadora del Manhattan Institute, explicó que "los vuelos internacionales prácticamente se han apagado, a excepción de los vuelos de emergencia y las repatriaciones, por las órdenes del Gobierno y el cierre de fronteras, y los vuelos domésticos también han caído debido al comportamiento de los pasajeros", ya que hay poco que hacer en los destinos.

La Autoridad Portuaria, que históricamente no recibe fondos federales para su funcionamiento, "no ha tenido más remedio que ir a Washington DC y pedir financiación" para suplir unos 3,000 millones de dólares en ingresos que la entidad calcula dejará de obtener los próximos dos años debido al "colapso sin precedentes de la facturación", explicó Cotton.

El ejecutivo afirmó que la entidad emplea directamente a 8,000 personas y esa falta de ingresos pone en peligro un plan capital de mejora de infraestructuras a largo plazo que sería "muy importante" para la recuperación económica de la región de Nueva York, que representa un 15 % del PIB de Estados Unidos.

Buena parte del plan es un proyecto de modernización para convertir JFK en un aeropuerto "de renombre mundial" con capacidad para 15 millones de pasajeros al año, que asciende a unos 13,000 millones de inversión, casi en su totalidad de fondos privados que aportan las aerolíneas, restando 1,000 millones de la Autoridad Portuaria.

La economista Gelinas consideró que, teniendo en cuenta la posibilidad de que "el viaje aéreo funcione a mitad de su capacidad durante media década, no tiene mucho sentido pedir a las aerolíneas que paguen esa enorme expansión de las terminales" y propone "esperar", ya que los aeropuertos "proporcionan servicios a medida de la necesidad".

"Deberían trabajar en la reducción de gastos. Tenemos tres aeropuertos que están muy cerca unos de otros, uno en Nueva Jersey y otros dos en Queens (Nueva York), así que tendría sentido consolidar todo el tráfico de pasajeros en uno", lo que permitiría ahorrar en costes de alquiler y otros gastos de mantenimiento, opinó, hasta que se reanuden los vuelos.

A ese respecto, Cotton defendió que se mantengan abiertos por el "vital" transporte de cargamentos, sobre todo de materiales sanitarios, y porque los "viajes de trabajadores esenciales y sanitarios han continuado", y aseguró que se han "impuesto todas las reducciones de costes posibles, pero no es responsable para la región cerrarlos".

