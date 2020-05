Casos de COVID-19 'ponen en alerta'

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, informó ayer lunes que la ciudad de Torreón concentra gran parte de los nuevos contagios del COVID-19 en la entidad, ante los cuales se han visto en la necesidad de desplegar una toma aleatoria de pruebas entre la población de toda la región (incluyendo Durango), el llamado operativo "Por una Comarca Saludable".

Dijo que ha sido tema de ocupación de las autoridades estatales y locales, por lo que se han concentrado para que la población asimile y entienda la nueva dinámica de reactivación económica, principalmente para evitar un aumento en los contagios durante los próximos meses.

"El tema de positivos te pone en alerta, porque cada positivo te puede contagiar dos o tres personas o hasta más de acuerdo a la movilización que tiene Torreón... Si tú hablas de que Torreón tiene 252 positivos y únicamente tiene ocho decesos y 16 hospitalizados, un 60 por ciento de esos 252 ya están dados de alta, entonces, dentro de ello pues no necesitas actualizar las cifras", informó.

Precisó que "nadie está exagerando" la situación de contagios en la región, por lo que pidió apoyo de los alcaldes de La Laguna para poder aplicar las medidas de contención al COVID-19 que se han dictado mediante el Subcomité Regional de Salud.

Riquelme además señaló que personalmente supervisará y coordinará el trabajo de cada uno de los subcomités regionales, ya que de primera mano dictará nuevas medidas de regulación sanitaria, además de mantener un diálogo constante con las autoridades locales.

"Eso es lo que nos tiene que mantener ahorita ocupados, a eso vine, así estoy recorriendo las regiones, he estado leyendo todo lo que ha sucedido en el mundo y que ha tenido éxito, también lo que ha fracasado para no cometer el mismo error, porque aquí le aconsejan a uno todo el día y todo el mundo, pero la realidad es que los éxitos que ha habido en otras partes de mundo, las experiencias que he compartido... pues nos permite no regarla".

El gobernador anticipó que en la presente semana se analizará la forma en la que trabajan algunas funerarias, debido a que se han comenzado a detectar velorios en domicilios y fincas particulares, lo que resulta aún más riesgoso en términos sanitarios que permitir un velorio con "ciertas condiciones" en establecimientos oficiales.

Dijo que de acuerdo a la capacidad de cada funeraria se determinará la forma de proceder en cuanto al evento, siempre y cuando no se trate de fallecimientos por COVID-19 y entre los asistentes no haya personas con síntomas. Dijo que la liberación de actividades en general será en etapas y de manera "estudiada".

"Que no nos signifique riesgo, pero sí estar diariamente retroalimentándonos de qué es lo que debemos hacer, no dejar nada suelto, porque en ese entonces lo que sucede es que la sociedad te rebasa... Creo que vamos bien, nos estamos poniendo de acuerdo y eso, para nosotros, nos da la tranquilidad de que podemos ir transitando sin riesgos y sobre todo sin caer en algunas actitudes que relajen conductas", finalizó.

Panorama en la región

Buscan saber el estado sanitario de la población mediante la toma de pruebas. *Hasta la noche del lunes Torreón registró 252 contagios del COVID-19, de los cuales 181 siguen activos. *Torreón además encabeza las cifras de hospitalizados por el virus, con 22 casos, uno de los cuales está en terapia intensiva. *Se busca aplicar hasta 3 mil pruebas aleatorias en La Laguna para atajar posibles nuevos contagios generalizados, con el apoyo del Gobierno de Durango.