Bajo control, brote en cuartel militar

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que hay una contención importante en cuanto al brote de COVID-19 en el cuartel militar de San Pedro.

También dijo que muy pronto estará con ellos para dialogar sobre medidas restrictivas en esta fase de la pandemia.

"Ningún brote se puede decir que está controlado al 100 por ciento mientras siga la pandemia porque existe el riesgo de contagio, sin embargo, existe una contención importante tanto en el Club Santos Laguna como en la Brigada Militar", dijo Riquelme.

Respecto a la posibilidad de aplicar medidas coercitivas hacia los ciudadanos como los que se han aplicado en otros municipios de La Laguna de Durango, el gobernador mencionó que se tiene claro que en esta fase se tiene que respetar lo que tiene que ver con la movilidad: "mirar en dónde pueden andar en la calle y que entiendan la revisión vehicular es obligatoria y es por decreto y no pueden brincarse una vigilancia sanitaria, es eso, por lo demás, hay una reapertura económica que tenemos que dejar fluir de acuerdo a la actividad y no vamos a permitir fiestas ni tampoco saturación en lugares públicos o plazas de nueva cuenta, pero sí tenemos que ir aflojando poco a poquito dentro de esta actividad económica", dijo el gobernador.

Mencionó que mañana estará con los militares para restablecer algunas prácticas que se están haciendo en la fase restrictiva.

Tras la reunión del pasado lunes del gobernador con los alcaldes de La Laguna de Coahuila y autoridades sanitarias, mencionó que no existe un manual en esta fase de cómo hacer todas las cosas, principalmente en el tema económico cuyas características varían además en cada entidad.

"No me puede dar (Hugo) López-Gatell (subsecretario de Salud), un manual respecto a qué voy a hacer con los meloneros en Matamoros o Viesca... Toca nuestra fase normativa local, donde los alcaldes me ayuden a ir regulando la actividad de la sociedad poco a poco, decir cómo pueden salir", dijo Riquelme.

Acerca del brote de COVID-19 que se generó recientemente dentro del cuartel de la XI Brigada de Policía Militar en San Pedro, en donde hasta el momento se han confirmado 37 soldados positivos con el virus, el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, subrayó que se encuentra ya bajo control.

Sin embargo, expresó que aún queda por conocer el resultado de un poco más de 100 pruebas que se aplicaron mediante las acciones del cerco sanitario, en donde se llegó al circulo inmediato, tanto familiar como laboral de los militares que dieron positivo a la prueba de diagnóstico, por lo que recalcó, el número de personas contagiadas podría se incrementar.