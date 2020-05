Denuncia personal del INER desabasto de equipo de protección

Trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) denunciaron este lunes no contar con el material de protección necesario para atender a pacientes con el coronavirus SARS-CoV-2 y que los están obligando a reutilizar los equipos de protección como mascarillas N95 y las batas.

"No queremos reutilizar los cubrebocas, nos están pidiendo que les pongamos el número de trabajador antes de iniciar la labor para poderlo resguardar y llevarlo a protocolo de esterilización y volverlo a utilizar, pero nosotros no queremos reutilizarlo", dijo a Efe María Santiago, enfermera del INER.

Indicó que desde hace unos días, previo a la entrada de turno, las autoridades del hospital les piden poner al equipo de protección el número de trabajador "para poderlo resguardar y llevarlo a protocolo de esterilización y volverlo a utilizar".

Varias decenas de trabajadores, enfermeros, camilleros y personal de intendencia aseguraron tener miedo de contagiarse debido a que el equipo de protección proporcionado consta de una bata de tela, cubrebocas convencionales y goggles que no son herméticos.

"Tenemos un compañero que ya no estuvo ayer con nosotros porque se contagió de coronavirus. No queremos equipo de tela", enfatizó la enfermera quien, asegura, en sus ocho años de labor dentro del instituto no se había enfrentado a una carencia tan aguda como esta.

El INER es el hospital principal donde se atiende a pacientes infectados por el COVID-19 desde que comenzó la pandemia a finales de febrero de 2018, que ya suma en México 68,620 casos y 7,394 fallecidos.

EQUIPO SUFICIENTE PERO NO ADECUADO

Con pancartas que rezaban: "No es lo mismo Equipo de protección suficiente que adecuado". "Ni una muerte más, necesitamos equipo de protección". "Quiero salvar vidas y no puedo proteger la mía", los trabajadores de la salud exigieron mejores condiciones para su trabajo.

Cecilia Martínez, otra enfermera del INER, aseguró que desde el 12 de mayo, cuando se publicaron los lineamientos técnicos de uso y manejo del equipo de protección personal ante la pandemia por el COVID-19, una de las modificaciones fue determinar que la bata de algodón era una opción de protección.

"Seguimos utilizando batas de algodón que son totalmente permeables y ahora quieren reutilizar los cubrebocas. Es como darte una pistola", denunció.

Del mismo modo, dijo que están preocupados porque también modificaron el uso de goggles (anteojos) y eso no obliga que se les proporcionen goggles herméticos.

Adolfo Rosas Ríos, trabajador en el área intendencia reclamó que no se les ha dado equipo adecuado para enfrentar la pandemia, "solo uniformes de tela" y por ello tienen miedo a ser contagiados.

"Tenemos miedo de contagiarnos, tenemos familia y no queremos contagiar a otros", afirmó.

Señaló que desde que inició la pandemia no han tenido descansos y que trabajan turnos de 12 horas, pero lo más preocupante es que no cuentan con equipos de protección.

Los manifestantes aseguraron que al menos 20 trabajadores se han contagiado, y alertan por el temor a que se den más contagios ya que se ha perdido el control de un protocolo.

Esta protesta, dijeron, es la primera de la Unión de Trabajadores por la Salud de México, que incluye a personal de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

También informaron que este viernes entregarán su pliego petitorio al presidente Andrés Manuel López Obrador al terminar la conferencia mañanera y, de no conseguir respuesta seguirán entregándolo a directivos de instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

Hasta el momento se han registrado en México 68,620 casos positivos del SARS-CoV-2, con 7,394 fallecimientos.