Auditoría no atemoriza a Tesorería municipal de Matamoros

El tesorero municipal de Matamoros, Gerardo Marentes Zamarripa, dijo que para él una auditoría realizada por el Gobierno del Estado no es "El Coco", haciendo alusión a que no le teme a este tipo de revisiones y que incluso la considera sana.

Lo anterior derivado de la solicitud que hicieron los regidores ante las 205 inconsistencias que señalan en el informe financiero del mes de abril por lo cual no lo aprobaron en la última sesión de Cabildo.

"Más allá de cualquier señalamiento, insisto, no aplica la fábula del Lobo y Caperucita, al contrario una auditoría bienvenida no es El Coco ni es algo que nos inquiete, es sana y se puede celebrar. Dejar en claro que la Tesorería se mueve en una cancha de un marco legal como viene siendo la ley de disciplina financiera, la ley de coordinación financiera, el código municipal y por supuesto del código financiero que nos rige, por ello más allá de algún temor bienvenidos los señalamientos siempre y cuando éstos sean apegados a la normativa que nos rige", dijo Marentes.

El tesorero municipal mencionó que es cierto que hubo algunos señalamientos por parte de los miembros del Cabildo pero solamente en el mes de abril.

"Piden alguna auditoría por algunas inconsistencias que ellos encontraron y yo celebro la atención de ellos y que estén atentos a las arcas municipales porque pues no solamente es el alcalde sino el ayuntamiento en turno el que debe estar preocupado y como tesorero municipal me preocupa dar una buena rendición de cuentas y estamos abiertos a cualquier auditoría, de hecho la Auditoría Superior del Estado siempre nos está auditando y si ellos en lo particular tienen alguna inquietud del mes de abril por supuesto que la Tesorería estará abierta para responder", dijo el tesorero.

Aseguró que lo anterior es parte de la dinámica de la administración y parte del trabajo importante de la Tesorería y de la transparencia por lo que estará atento a cualquier manifestación por parte de los ediles.