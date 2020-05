Él me amenazaba con suicidarse: Ex de Christian Chávez

Luego de que Christian Chávez desmintiera las acusaciones de su expareja Maico Kemper tras señalar que lo había golpeado en la cabeza con una botella y revelar maltratos por parte del actor, el maquillista decidió romper el silencio sobre lo que vivió durante su relación con el exRBD, asegurando que este intentó quitarse la vida en repetidas ocasiones.

“Lo que me pasó a mí es inaceptable, no está bien atacar a alguien, manipularlo, y controlar cada aspecto de su vida. No quiero que esto le pase a nadie más en el futuro, esa es la única razón por la cual conté mi historia, especialmente porque pasó tantas veces, en el pasado”, declaró el holandés para la revista TVNotas.

Kemper asegura que vivió una relación tóxica con el actor, pues afirma que este buscaba controlar cada aspecto de su vida y cuando no obtenía lo que quería, el cantante lo amenazaba con terminar su vida.

“Él me amenazaba con suicidarse, dos veces se sentó en el techo y quiso saltar, enfrente de mí. La segunda vez que pasó, le llamé a mi amiga por Facetime… ella lo vio todo”, explica.

El maquillista asegura entre lágrimas que Christian intentó chantajearlo con unos videos comprometedores de él, pero al ya no soportar más la situación decidió ya no tenerle miedo y hablar.

Maico dejó Ámsterdam en 2019 para mudarse a vivir a México junto al exRBD, no obstante, Kemper recientemente dio a conocer a través de la misma publicación que su noviazgo con el actor mexicano llegó a su fin el pasado 26 de abril tras una fuerte discusión entre ambos, donde asegura haber sufrido agresión física por parte de este.