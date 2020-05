Se suma La Laguna al 'Payatón'

Durante este sábado y domingo en La Laguna se llevó a cabo la iniciativa "Payatón", al igual que en toda la República Mexicana, en la que "los amigos de todos los niños" se instalaron en los puntos con más aforo vehículo para hacer un boteo y recaudar víveres a fin de distribuirlos entre todos los payasos laguneros, principalmente los de más edad, ya que son los que tienen más dificultad para subsistir.

Con la paralización de las actividades por la contingencia sanitaria del COVID-19, este gremio también se encuentra muy afectado, pues manifestaron que en verano es la temporada más alta de trabajo, incluso se les satura la agenda por el Día del Niño, Día de la Madre o simplemente por los cumpleaños o distintas celebraciones familiares.

El payaso "Chirrisky" mencionó que son algunos 65 payasos en la región, quienes la están pasando "bastante mal" por no poder trabajar, pues dice que son muy pocos, los más jóvenes, los que tienen otros trabajos. La mayoría son "payasos que ya están viejos y que su único ingreso son los eventos que amenizan", incluso los que trabajaban en los camiones tampoco han podido salir, ya que además de que no se les permite abordar las unidades, quienes también redujeron su movilidad en la ciudad por la pandemia.

"Ahorita en todos lados está muy complicada la situación. No hay fiestas, los salones de eventos están cerrados, las quintas, los que trabajaban en los camiones tampoco lo pueden hacer, pero los que la están batallando más son los compañeros más viejos porque no tienen otra forma de mantener a sus familias y los gastos no esperan, hay que pagar agua o luz" dijo Luis Daniel Hernández, como en realidad se llama el payaso que concedió la entrevista.

Agrega que sí han recibido apoyo del Municipio o de algunos políticos, con la entrega de despensa, pero no es suficiente, ya que insiste que son unas 60 familias que dependen de la actividad que ellos realizan. Antes de que surgiera la idea del "Payatón" ya se estaban organizando para "empezar a hacer ruido" como lo han hechos los músicos u otras personas que realizan diversas actividades relacionadas con el espectáculo.

"Surgió este movimiento a nivel nacional y pues también nos unimos, pero dependiendo la respuesta que tengamos, vemos si hacemos otras actividades, aunque eso depende también de lo que digan las autoridades, porque no sabemos hasta cuándo podamos seguir sin trabajar".

El entrevistado mencionó que el "Payatón" se hizo durante sábado y domingo en los municipios de Lerdo, por el bulevar Miguel Alemán, en varios puntos en Gómez Palacio, en Torreón por bulevar Independencia, en el área conocida como Cuatro Caminos y en Matamoros. Según dijo, se tuvo una buena respuesta, pero si las personas desean seguir ayudando pueden contactarlos en la página de Facebook: Paquete Infantil Laguna, donde están integrados todos los payasitos de la región que participaron en la actividad.