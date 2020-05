El Pollo Algodonero, la alegría del Revolución

A lo largo de una década, Germán Pérez Vega ha sido "el alma" del Pollo, la mascota oficial de los Algodoneros del Unión Laguna, personaje pensado para la diversión de los pequeños aficionados, pero igualmente querido por los adultos, quienes siempre lo tienen presente como uno de los motivos para asistir al estadio de la Revolución.

Será en la campaña 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (en suspenso), que Germán, nacido en Los Mochis, Sinaloa, cumpliría su décima temporada como responsable de dar vida a la simpática ave amarilla que alegra las tardes de verano en la casa del Unión Laguna, un personaje al que Pérez le ha tomado un cariño muy especial, pues es con el que más tiempo se ha mantenido "unido", a lo largo de su carrera como mascota profesional. Los aficionados laguneros igualmente le han dado su aprecio al Pollo y a Germán como persona, quien ya tiene a Torreón como su segunda casa.

SUS INICIOS

En 1994, Germán era un estudiante de preparatoria, gustoso del futbol soccer y sin tener idea de que un día el destino lo traería a Torreón, gustaba de pasear con sus amigos por la calle Leyva y hacer deporte los fines de semana, lo común para millones de jóvenes en México. Su gracia natural para hacer reír a sus compañeros de clase y la facilidad para bailar, influyeron en que sus amigos le recomendaran inscribirse en un concurso organizado por el club Cañeros de Los Mochis, que estaba en búsqueda de una nueva mascota.

"Mis compañeros me insistieron en que me inscribiera en el concurso y lo hice un día saliendo de la escuela, me llamaron para ir a hacer show en la final de la liga semiprofesional "Clemente Grijalva", nos daban una botarga de un perico viejo y cada participante nos pusimos el disfraz dos entradas para salir a hacer show, la gente decidió al ganador con sus aplausos y gracias a Dios ahí me aceptaron muy bien, me escogieron y comencé mi carrera al trabajar para los Cañeros de Los Mochis, con el personaje de "Pepe Cañas", rememoró Germán.

En base a su trabajo y versatilidad, no tardó en encontrar trabajo en la Liga Mexicana de Beisbol, comenzando a laborar durante verano e invierno, siendo llamado por los Saraperos de Saltillo para darle vida a "Quique Conejo", aunque terminó la temporada con la organización de los Tecolotes de Nuevo Laredo. Luego de pasar por otras organizaciones de la LMP y ser pareja del "Pollo Layo" con los Broncos de Reynosa, previo a la llegada de la temporada 2010 le llegó a Germán el llamado para integrarse al equipo lagunero.

'POLLO VAQUERO'

"Llegué recomendado por el trainer Miguel Arenas y por algunos jugadores que le habían hablado de mí al licenciado Luis Dovalina y al licenciado Carlos Gómez del Campo, quienes me llamaron por teléfono para ofrecerme trabajo en la organización que entonces se llamaba "Vaqueros Laguna", llegué para la temporada 2010 a hacer al "Pollo Vaquero" y estoy todavía muy agradecido por esa oportunidad", mencionó Germán, en entrevista remota para El Siglo. El siguiente paso era ganarse el aprecio de los aficionados de La Laguna, a los que no conocía, por lo que llegó una nueva dificultad para el sinaloense: "no conocía las costumbres de la gente de Torreón, entonces iba algo nervioso, además de que tenía presión porque un año antes estuvo Omar Ceballos haciendo un gran trabajo con el Pollo, aparte de que yo estaba en Reynosa como compañero, no como el titular al cien por ciento y me llegó en Laguna ese reto de ser el principal otra vez, pero gracias al trabajo y a las buenas personas que hay en Torreón, quizá batallé en el primer año, pero para el segundo año ya me aceptó muy bien la gente", declaró.

Su aportación para "El Pollo Vaquero" y ahora "Algodonero" ha ido más allá de manipular la botarga y entretener a los aficionados con hilarantes ocurrencias, ya que con el compromiso de realizar un trabajo más completo, Germán se dio a la tarea de modificar algunos aspectos estéticos del personaje: "convertimos al personaje en un pollo atlético, delgado, cuando temporadas atrás era de otra forma, lógicamente nunca dejó de ser un pollo, nadie tiene el derecho de cambiarle ese personaje a los aficionados; ha cambiado también en su pico, antes era amarillo y ahora es naranja, tiene un peinado moderno, una cara amigable, son sugerencias que les he hecho a los directivos del equipo y afortunadamente han aceptado, con lo que el Pollo ha evolucionado, tiene más personalidad", dijo.

Vivir una década siendo parte de la organización lagunera, tiene un significado muy especial en la vida de Germán Pérez: "ha sido mucho para mí, le tengo mucho cariño al Pollo porque me ha dado muchas alegrías, soy feliz haciendo mi trabajo y disfruto haciendo felices a los demás. Es la primera organización en la que he trabajado más de tres años, ya voy para diez, por lo que es una ciudad, un equipo y una organización con la que estoy muy agradecido", confesó.

Esperando pacientemente por el día en que pueda regresar a La Laguna y ponerse nuevamente la botarga para saltar al diamante del estadio de la Revolución, Germán mantiene la esperanza de que pronto inicie la temporada de Liga Mexicana y en lo que llega ese día, envió un mensaje a los aficionados del Unión Laguna: "le doy las gracias a la afición, me ha aceptado muy bien desde que llegué a Torreón en 2010, no trabajé en 2013, pero regresé en 2014 y desde entonces me quedé y me siguieron tratando de maravilla. Hay Pollo para rato, tenemos preparados varias sorpresas, un giro muy importante, pero con el paso del tiempo se va a ver; estoy muy agradecido con los dueños y directivos del equipo, con toda la gente de oficina que siempre trabaja duro, al igual con los peloteros, coaches y mánagers, todos queremos dar lo máximo por los aficionados, mantengan la fe y vamos a salir pronto de esta pandemia, los quiere mucho su amigo El Pollo Algodonero", concluyó.

