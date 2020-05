un respiro para la industria

,

Las plataformas digitales volvieron a tomar fuerza ante el confinamiento por la pandemia mundial del coronavirus. El cierre de recintos como cines, teatros, o salas de conciertos, han generando que tanto público como realizadores utilicen espacios digitales.

Cineastas de renombre, así como compañías de cines, han generando alianzas con estas aplicaciones para poder llegar al público.

El cineasta David Lynch estrenó este miércoles en internet su corto animado "Fire (Pozar)", una cinta creada en 2015 junto al músico polaco Marek Zebrowski que nunca antes se había exhibido en abierto.

"El experimento consistió en que yo no diría nada sobre mis intenciones y Marek tendría que interpretar las imágenes a su manera. Así que tengo que decir que fue exitoso y me encanta la composición que escribió", explicó Lynch cuando presentó en la Universidad del Sur De California esta pieza, escrita y dibujada por él mismo.

El corto está disponible en el canal de YouTube del cineasta y es el segundo que publica este año, pues en enero estrenó en Netflix el surrealista "What Did Jack Do?", grabado en 2017.

"Fire (Pozar)" cuenta con una banda sonora interpretada por el Cuarteto de Cuerda Penderecki y compuesta por Zebrowski, quien ya colaboró con Lynch en el disco "Polish Night Music" y fue su intérprete en polaco durante el rodaje de "Inland Empire" (2006).

El filme bélico Greyhound, que escribe y protagoniza Tom Hanks llegará a una plataforma de streaming, aunque originalmente su estreno estaba planeado en cines para el mes de junio.

Debido a que la pandemia de COVID-19 no se detiene, los complejos cinematográficos permanecen cerrados, por lo que las producciones buscan alternativas, ya sea moviendo su calendario o trasladando las cintas a los servicios digitales.

Ahora, Greyhound, dirigida por Aaron Scheneider, integrará el catálogo de AppleTV, aunque no hay una fecha definida para su lanzamiento, informó Deadline.

La cinta ambientada en la Segunda Guerra Mundial está basada en la novela de Cecil Scott Forester, The Good Shepherd. Además de Hanks, aparecen en el reparto Stephen Graham, Rob Morgan y Elizabeth Shue.

Hanks, quien interpreta en Greyhound a un capitán de la marina que lucha contra los nazis, vuelve a protagonizar una cinta de guerra, luego de Rescatando el soldado Ryan, en 1998.

Hace unos meses, Tom Hanks fue uno de los primeros famosos en dar positivo a COVID-19, así como su esposa Rita Wilson, quienes lograron superar la enfermedad.