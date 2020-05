En contingencia, apoyan con asesorías a estudiantes laguneros

Un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey campus Torreón crearon el proyecto Magister, el cual consiste en dar tutorías a alumnos hasta nivel preparatoria en las materias con las que tengan dificultades.

La idea nació luego de que exalumnos de Nahúm Sotelo Enríquez, quien ha impartido clases a nivel secundaria en escuelas públicas y privadas, a través de las actividades sociales que realiza la institución en la que estudia, lo contactaron unos alumnos que tuvo para solicitarle el apoyo, ya que tenían mucha dificultad para hacer los trabajos que les dejaban sus maestros, pues como ya se sabe derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el ciclo escolar tuvo que llevarse a cabo en línea.

El joven que estudia el cuarto semestre de la licenciatura en Contaduría menciona que si bien los maestros hacen todo el esfuerzo para impartir sus clases en línea, hay dificultades, ya que principalmente en las instituciones públicas hay alumnos que se encuentra en circunstancias muy particulares, incluso algunos requieren de una atención individualizada.

Agregó que como docente le tocó coordinar el área de Español, pero sus exalumnos requerían asesoría en otras materias y como no las dominaba, pidió el apoyo a sus compañeros de salón y luego de otras carreras y formaron un grupo de unos 15 universitarios que desde hace un mes están apoyando a jovencitos. Más compañeros se fueron enterando y al final decidieron armar el proyecto.

Hasta este momento se han integrado alumnos del Tecnológico de Monterrey de Puebla, Guadalajara y Nuevo León. Alumnos de las carreras de Medicina de varias licenciaturas e ingenierías dan las asesorías, pero su intención es formalizar el proyecto lanzando la página de Facebook Magister, para inicios de junio, a fin de tener una mayor cobertura con estudiantes de nivel básico y medio superior.

Nahúm comenta que se nombró a un coordinador que estará al pendiente de la página checando los mensajes, incluso de los padres, para canalizarlo al asesor y cada alumno puede tener un máximo de 30 minutos dos veces por semana para despejar sus dudas.

"Cuando mis exalumnos me empezaron a contactar, me di cuenta que tenían muchas dificultades para hacer sus tareas, porque los maestros también estaban batallando para tener esa comunicación con ellos. Además hay padres de familia que no han dejado de trabajar y no los pueden ayudar o que llegan a sus casa, cansados y todavía hay que checar sus tareas y están llenos de dudas y llegan estresados y pues la verdad se generan algunos conflictos, por eso se me ocurrió empezar a dar las asesorías y como obviamente hay temas que yo no domino, pues les propuse a otros compañeros y pretendemos que partir del 10 de junio, hacerlo más formal a través de la página de Facebook". Incluso Nahúm hizo el llamado a estudiantes de otras universidades de la región para que se sumen a la iniciativa.