Mike Tyson asegura que volverá a los cuadriláteros

- Mike Tyson es el campeón mundial más joven en la historia de los pesos pesados y será uno de los boxeadores más viejos en volver a pelear si sube a los cuadriláteros próximo a cumplir 54 años y 15 después de su retirada.

El nacido en Brooklyn, Nueva York, el 30 de junio de 1966, se entrena desde hace algún tiempo según se ha visto en videos, por ejemplo uno que subió él mismo en sus redes sociales en el que al final mira a la cámara y dice: "Estoy de vuelta".

Las imágenes permiten observar a Tyson en buena condición física, con un peso similar al de su época de campeón mundial, con movimientos rápidos, golpes feroces y mirada asesina, tal como ganó la corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 22 de noviembre de 1986 frente al jamaicano Trevor Berbick cuando contaba 20 años, 4 meses y 22 días de edad.

"Estoy en la mejor forma de mi vida. Dios ha sido misericordioso conmigo. Peso 104 kilos y me encuentro muy bien. Me estoy preparando para ayudar a aquellos que han sido menos afortunados que yo y lo haré en una pelea con fines benéficos", dijo Tyson en una entrevista con el rapero Lil Wayne en su programa de radio Young Money.

El excampeón mundial explicó los motivos de su vuelta. "Ganaré ese dinero y ayudaré a las personas sin hogar y a los adictos. Yo he pasado por eso y sé lo difícil que es. No hay tanta gente que pueda sobrevivir como yo".

Desde que surgieron los primeros rumores sobre su vuelta, mucho se ha especulado sobre su posible rival aunque el boxeador neoyorkino ha dejado claro que no sería "necesariamente frente a Evander Holyfield", de 57 años, que le derrotó en dos ocasiones.

"Hay muchas opciones. Muchos quieren participar en esta pelea y estamos haciendo las gestiones necesarias. El contrato debe firmarse dentro de una semana. Y sea cual sea mi bolsa, no me beneficiaré con ella. No ganaré dinero con esta pelea. Mi esposa tal vez porque ella es parte de la organización. Pero mi dinero será donado a las causas que me son queridas", concluyó Mike Tyson.