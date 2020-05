Descartan paro de labores en Sideapa

No habrá paro laboral en el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio pues el director general René Galindo Bustamante aseguró que se llegó a un acuerdo con el sindicato de trabajadores respecto a las quejas que había por incumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

Y en referencia sobre lo que declaró en recientes días el líder del gremio respecto a que no sabían quién estaba a cargo de la titularidad de la paramunicipal, el funcionario mencionó que tiene buena comunicación con él y que "no falta algún rumor que diga cosas que no son ciertas y queda en eso, solamente en rumores".

Galindo Bustamante indicó también que desconoce cuál es la causa de otras versiones que han surgido respecto a que hay divisionismo al interior del Sideapa.

"Los rumores no sé quién los haga ni sé para qué, pero bueno, ese es un asunto a lo que yo no le presto atención. Nosotros estamos concentrados en ver cómo solucionamos los problemas que tenemos con los pozos, con el agua, con las fugas, con los baches, con todo el trabajo que se tenga que hacer y que le corresponda a Sideapa, lo demás, son asuntos que no tenemos por qué prestarles atención porque lo que vamos a hacer es perder el tiempo", apuntó.

Sobre las demandas del sindicato, dijo que sí se hará entrega de los uniformes al personal y señaló que no se cumplió con este compromiso el pasado mes de abril debido a que por la contingencia sanitaria el organismo operador de agua tiene pocos recursos económicos.

"Y entonces estamos buscando, uno, quién nos da crédito y dos, quién está trabajando porque también por la contingencia muchos han cerrado sus empresas, el tema del calzado mucho estuvo cerrado, lo platicamos tranquilamente con el secretario del sindicato, llegamos a un buen acuerdo y es un problema que está resuelto en su totalidad", comentó.

Mencionó que también estarán a la espera de la propuesta que les haga el sindicato referente a las dos plazas que están vacantes del área de cloración.

En la actualidad, son 180 trabajadores sindicalizados y las bases son 182.

Quejas

Demandas sindicales. *Recientemente, el secretario general del sindicato, Salvador Canales, dijo que no habían recibido los uniformes. * Dijeron que el organismo operador de agua no les había entregado los contratos que se firmaron en diciembre del año pasado. *Señalaron que el Sideapa hacía movimientos de personal sindicalizado y de jefes inmediatos de mandos intermedios sin consultarles y de manera unilateral.