Contra informe financiero

CABILDO En Matamoros por segunda ocasión el Cabildo rechazó por mayoría de sus integrantes el informe financiero presentado por la Tesorería, en esta ocasión es el correspondiente al mes de abril. La razón es que el informe entregado a los integrantes de la Comisión de Hacienda presenta al menos 205 inconsistencias.

Así, con 12 votos se rechazó el informe del tesorero y hubo 5 abstenciones.

Los integrantes de Cabildo que rechazaron las finanzas ejercidas solicitaron expresamente al Gobierno del Estado una auditoría a la actual administración municipal pues no es la primera vez que hay inconsistencias o duplicidad de documentos. Tardaron en discutir este punto en el Cabildo cerca de tres horas en un ambiente visiblemente tenso.

Desde que inició la sesión la desconfianza de los regidores en la propia sesión de Cabildo fue evidente pues tardaron también en aprobar las actas de las dos sesiones de Cabildo anteriores, la del 15 y la del 30 de abril y no dispensaron la lectura del acta del 30 de abril porque dicen que se omiten sus dichos o son modificados en el documento final.

La regidora Ana Guadalupe De León Pérez leyó el dictamen de la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 14 de mayo respecto al cuadernillo enviado por el tesorero municipal Gerardo Marentes, mismo que por mayoría fue rechazado.

31

MILLONES DE PESOS

Son los ingresos correspondientes al informe financiero del mes de abril de este año.

NúMERO

¿Dos Informes?

La regidora Olimpia Marín de León dijo que no era la primera vez que les entregan hojas duplicadas con cantidades que no cuadran y que al final no son las que dejan oficialmente

