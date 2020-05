A Yuri nada la detiene

Su potente voz ha trascendido durante décadas, al igual que su ingenio, el cual ha salido a relucir en cada gira que realiza ofreciendo espectáculos llenos de luces, efectos especiales y múltiples vestuarios.

Esa es Yuri, una mujer camaleónica que cada determinado tiempo le da por reinventarse y una vez más lo ha hecho. Sin miedo a las críticas y con la intención de darse un gusto, la veracruzana ha lanzado un tema de reguetón de nombre Todo el año, en cuyo video luce peliroja, un look que ya había abrazado en 1992 motivada por el disco Obsesiones.

La intérprete de Amiga mía ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón vía telefónica en la que dejó claro que es una mujer atrevida que siempre está en la búsqueda de algo más. Contó cómo lleva el confinamiento y de paso alabó a los habitantes de la Comarca Lagunera.

-¿Cómo estas?

Pues confinada, con la familia, no hay de otra.

Siempre estas innovando y ahora lo haces con el sencillo de reguetón, Todo el año, ¿No es así?

Es una canción que quería grabar hace tiempo. Grabé un reguetón light con Yandel hace cuatro años y ahora yo quería retomar este sonido. Vi que todos los poperos le estaban entrando al reguetón, muchos ya ni poperos son, se hicieron reguetoneros, entonces por eso quise subirme a la ola de lo urbano aunque sea ochentera. Yo soy una mujer muy atrevida y no le tengo miedo a los cambios. Soy disciplinada, siempre hago las cosas bien y siempre le presento a los fans cosas bonitas, entonces creo eso me da la posibilidad de que acepten cada ajuste que he hecho en mi vida. Cada que saco un sencillo es como si fuera la primera vez.

-¿Planeas darle competencia a reguetoneras como Karol G?

Claro que no, no me volveré reguetonera. Yo ya hice una carrera de baladas, tengo mi público y esto solo ha sido salirme de mi zona de confort para demostrarme a mi misma que tengo las ganas y la capacidad de realizar cosas distintas; de vez en cuando volveré a hacer otro reguetón, en unos meses o en otros años, pero eso no quiere decir que me vuelva reguetonera, soy popera y aquí me voy a quedar porque hay menos competencia.

-En el video de Todo el año luces pelirroja, un look que ya habías mostrado en el disco Obsesiones de 1992...

Efectivamente, pero el de Obsesiones era un rojo más oscuro y no tan atrevido como este. Me inspiré en el personaje de DC Cómics de Hiedra Venenosa, de ahí saqué el concepto. He visto que reguetoneras como Karol G y Becky G son excéntricas en los vestuarios que usan en sus videos y dije, 'De ahí soy'. En el pop no puedes arriesgarte a usar cosas excéntricas porque las baladas no se prestan para eso.

-En Todo el año te acompaña el reguetonero Nio García, ¿Cómo fue trabajar con él?

Fue padrísimo. Lo escogió mi manager. Él es un chavo que está cantando con los grandes como Bad Bunny, Anuel AA, Ozuna. Tiene una carrera corta, pero exitosa. La mamá y la abuelita de Nio me conocen y eso también influyó en que esto dueto pudiera hacerse. Agradezco que los artistas jóvenes me tengan respeto y que todo lo que he hecho a nivel internacional tenga ese peso para que me conozcan y para que quieran grabar conmigo.

-¿Cuál fue la última canción urbana que te puso a bailar?

La de Karol G y Nicki Minaj, La tusa. Esa canción me encanta, me gusta mucho y me pone de buenas.

-¿Cómo va lo de tu bioserie?

Pues todo está parado. Este año íbamos a elegir a los actores, pero Televisa ya suspendió la mayoría de sus proyectos así que yo creo que nos vamos hasta 2021. Todos estamos pasando momentos difíciles, todos estamos en un receso de todos los aspectos, sobretodo económico, porque sin dinero no se pueden hacer proyectos. Esperemos que el año que viene se retome la bioserie.

-¿De qué manera sobrellevas el confinamiento, has llegado a caer al borde de un ataque de nervios, de ansiedad?

Tanto así no. Soy muy hiperactiva, al principio sí me costó trabajo estar encerrada, pero luego esto lo vi como las vacaciones que no me había tomado en muchos años. He estado con mi familia, he leído mucho, he meditado y he estado platicando mucho con Dios. De igual manera estoy checando detalles para mi nuevo show ya que en diciembre terminó el tour Juntitas con Pandora. También he estado haciendo videos para las redes sociales.

-¿Ya estas en TikTok?

Por supuesto, me gusta mucho. Ahorita por la promoción de Todo el año lo he descuidado un poco.

-¿Crees que esta pandemia del COVID-19 cambie el rumbo de los conciertos?

Si las cosas siguen así, puede ser. Igual puede ser que en los próximos meses los conciertos se hagan en línea, porque no sabemos qué ocurrirá. Va a pasar un poco de tiempo para que podemos estar muchas personas en un mismo lugar. La cosa sería cobrar menos para que mucha gente se conecte y de esta manera los artistas y sus equipos de producción saquen algo para comer.

-¿Qué recuerdos guardas de la Comarca Lagunera?

La gente es muy cariñosa y le hacen honor al calorcito que se siente en sus tierras. Siempre que estoy en un show en La Laguna recibo mucho cariño y muchas buenas vibras. Los laguneros son muy amorosos y muy entrones.

Top 5

Las canciones más escuchadas de Yuri en Spotify son:

´Maldita primavera.

´Ya no vives en mí.

´Una mentira más.

´Detrás de mi ventana.

´El último adiós.