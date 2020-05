Sin supersticiones, Andrés Cepeda presenta Trece

El cantante y compositor colombiano Andrés Cepeda, se dijo feliz de presentar su más reciente producción discográfica titulada Trece, nombre que recibe en honor al material número 13 que lanza en su carrera como solista, la cual emprendió en 1999, tras la desintegración del grupo Poligamia en 1998.

"Cuando me di cuenta que era mi décimo tercer álbum dije 'le voy a poner el nombre de Trece porque no soy supersticioso', más bien creo que es un número que tiene buena energía. Al decir que son 13 álbumes, me parece maravilloso ver el camino recorrido", compartió el intérprete de Desesperado y Por el resto de mi vida.

El cantante precisó que estas dos décadas de carrera en solitario, han implicado mucha música y experiencia, por lo que se mostró entusiasmado de presentar su nuevo álbum, el cual grabó en dos momentos; el primero con las colaboraciones de artistas como el dúo musical Jesse y Joy, Sebastián Yatra, la banda Morat, entre otros, y el segundo llegó cuando se concentró en la grabación de temas en solitario.

"Entré al estudio con la cabeza un poco oxigenada, después de trabajar con ellos, para grabar la segunda parte del álbum, y la primera canción que presento, de esa sección, se llama El equivocado, que viene con un video, muy bacano (agradable) que hicimos aquí en Bogotá, con un gran director venezolano que es Nuno Gomes", detalló Andrés.

El cantante dijo que durante el confinamiento y a la distancia, tuvo la oportunidad de reunirse con sus compañeros de la banda Poligamia, con quienes inició su carrera en la década de 1990, esto con la finalidad de lanzar una versión de Vencer el miedo, tema que formó parte de su producción discográfica titulada Promotal 500mg, estrenada en 1996.

Andrés refrendó el compromiso que los artistas y la música tienen en estos momentos, por lo que continuará con la promoción de Trece y el tema con Poligamia, en tanto espera el lanzamiento de Compadres, una producción que realizó al lado de su compatriota Fonseca, en la que produjeron 10 temas y estrenarán el próximo 29 de mayo.