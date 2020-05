Recupera Pueblo Nuevo el Fortaseg

"Hemos sido un gobierno gestor ante las instancias correspondientes, por ello, además de cumplir con esto, debemos ser la voz de nuestra gente. Debemos alzar la voz, tocar puertas y luchar porque lleguen más recursos a Pueblo Nuevo", expresó el presidente municipal, Adrián Cháparro Gándara.

Esto, luego de recordar que desde el primer día esa ha sido su consigna "y en ese proceso logramos que Pueblo Nuevo pudiera acceder nuevamente a los recursos del Fortaseg (programa de Fortalecimiento para la Seguridad), recursos que se habían perdido y que con esfuerzo hemos recuperado, con la consigna de que año con año se sigan bajando en beneficio de nuestra gente".

En ese sentido, Chaparro Gándara agradeció el acompañamiento del secretario de Seguridad, Francisco Javier Castrellón Garza, y del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres en la gestión, y el apoyo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Gobierno de la República para poder recuperar esos recursos.

Detalló que el equipamiento obtenido con el Fortaseg corresponde a 7 millones de pesos de presupuesto con los que se adquirieron cuatro motocicletas doble propósito, 16 bicicletas de montaña para patrullaje urbano, una patrulla tipo camioneta pick up y un carro sedan.

Además, señaló que aún más importante es el reconocimiento a los elementos, por lo que se les otorgará una recompensa por su desempeño y esfuerzo, con la reestructuración del sueldo de 60 elementos, lo que se traduce a una inversión de un millón 140 mil pesos.

Finalmente, el presidente municipal de Pueblo Nuevo dijo que en próximos meses estarán impulsando tres programas para la reconstrucción del tejido social a través de la lucha contra el bullying, la violencia contra la mujer y el rescate de jóvenes en riesgo.

"Hoy vivimos tiempos complicados por la pandemia que enfrentamos. No solo nos ha traído una crisis de salud sin precedentes, sino que sus efectos se empiezan a resentir en los bolsillos de las familias. Sabemos que ante un enemigo que no podemos ver nuestra lucha no debe ser otra que seguir las recomendaciones de los expertos en salud, quedarnos en casa y esperando a que se acabe".