Recuerdan su bello día

Seguros de que su amor será para siempre decidieron unir sus vidas en matrimonio Claudia Iveth Ochoa Pantoja y Armando Mijares Valerio en una linda ceremonia que se llevó a cabo en la Iglesia de San Pedro Apóstol; la misa fue oficiada por el Sacerdote Miguel Ángel Cigarroa, acompañándolos en tan importante momento sus padres: María Esther Pantoja de Ochoa y José Luis Ochoa Pacheco (f), María Isabel Valerio García y Ángel Mijares Ramírez.

Como parte importante de esta celebración acudieron sus padrinos de arras: Roxana Mijares Valerio y María Luisa Mijares Valerio; de anillos: María Ester Pantoja de Ochoa y José Luis Ochoa Pantoja; de lazo: Karina Lizzeth Martínez de Ochoa y Manuel Alberto Ochoa Pantoja.

Las hermosas damas que acompañaron a la novia hasta el altar fueron: Silvia Ochoa, Erika Ochoa, Mafer Román y Roxana Mijares.

Cabe destacar que la novia llegó luciendo un espectacular vestido estilo vintage que a pasado por 4 generaciones de la familia, lo que hizo que fuera aún más especial. Además, portó un bello tocado de Ensueño Nupcial y un ramo de Bibi Villagrán.

Posteriormente se ofreció una recepción en Hacienda Mi Ranchito, donde se dieron cita familiares y amigos para brindar por la felicidad de la nueva pareja. Dj Fire Sound fue quien se encargó de ponerle ritmo a la pista.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando los novios se dispusieron a bailar el tradicional vals con la canción You are the best thing de Ray Lamontage, dejando a todos con los sentimientos a flor de piel.

Acudieron a tan bello evento familiares y amigos distintas partes como: Guadalajara, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Monterrey, Los Ángeles, Cal. y Guanajuato.

Todo fue perfecto gracias a su wedding planner Gerardo Esquivel, quien se encargó de darle el toque especial a cada detalle.

La boda civil se llevó acabo el 19 de noviembre de 2019 en el Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, siendo juez la Lic. María Eugenia del Valle Cabrera, como testigos por parte del novio: Roxana Mijares Valerio y por parte de la novia: Manuel Alberto Ochoa Pantoja.