Rechaza Cabildo informe financiero en Matamoros

Por segunda ocasión, el Cabildo rechazó por mayoría de votos de sus integrantes el informe financiero presentado por la Tesorería; esta vez, es el estado de ingresos y egresos del pasado abril.

La razón es que el informe entregado a los integrantes de la Comisión de Hacienda presenta al menos 205 inconsistencias, según informaron. Así, con 12 votos se rechazó el informe del tesorero y hubo cinco abstenciones.

Los integrantes del Cabildo que rechazaron las finanzas ejercidas solicitaron al gobierno del estado una auditoría a la actual administración municipal pues no es la primera vez que hay inconsistencias o duplicidad de documentos.

Tardaron en discutir este punto en el Cabildo cerca de tres horas, en un ambiente visiblemente tenso.

Desde que inició la sesión, la desconfianza de los regidores en la propia sesión de Cabildo fue evidente pues tardaron también en aprobar las actas de las dos sesiones anteriores, la del 15 y la del 30 de abril y no dispensaron la lectura del acta del 30 de abril porque dijeron que se omiten sus dichos o son modificados en el documento final.

El secretario del Ayuntamiento, Salvador Vega, mencionó que las actas deben ser un extracto de lo que se plantea en la sesión de Cabildo y no poner lo que literalmente se dice, a menos que exista una solicitud expresa de la persona que haga uso de la voz en la sesión.

"El que quiera la literalidad, lo tendrá qué decir", dijo el secretario del Ayuntamiento.

A partir de ahí, varios regidores solicitaron que sus intervenciones se transcribieran tal cuales.

Luego, el informe financiero de abril fue puesto a consideración.

La regidora, Ana Guadalupe De León Perez, leyó el dictamen de la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 14 de mayo respecto al cuadernillo enviado por el tesorero municipal, Gerardo Marentes, mismo que por mayoría fue rechazado.

Se mencionó entre las generalidades que en abril hubo ingresos por 31 millones 644 mil 455 pesos

Y gastos o egresos por más de 25 millones de pesos.

Destaca que, por ejemplo, en el rubro de Servicios Personales, dentro del cual se encuentra la nómina, por ejemplo, Matamoros gastó 11 millones de pesos, mientas que en Inversión Pública solo 2 millones 600 mil pesos.

La regidora Olimpia Marín de León dijo que no es la primera vez que les entregan hojas duplicadas con cantidades que no cuadran y que al final no son las que se someten a votación e integran documentos finales en la cuenta pública y destacó que el informe de abril tiene al menos 205 cambios o inconsistencias.

El alcalde Horacio Piña solicitó a todos los integrantes del Cabildo que expresaran el razonamiento de su voto ante lo cual algunos regidores consideraron que estaba suficientemente discutido, mientras que otros sí ahondaron más sobre su negativa por lo que se abordó la duplicidad de documentos, los gastos de combustible excesivos pese a que bajó el precio y hay pandemia, el incremento de la nómina cuando hay trabajadores que llevan cuatro quincenas sin cobrar y no se refleja además el ahorro de los 130 empleados que dieron de baja, etc.

De está manera, fueron 12 regidores los que aprobaron el dictamen de la Comisión de Hacienda que fue en sentido negativo a la presentación del estado financiero.

Adicionalmente, solicitan una auditoría por parte del gobierno del estado a la administración municipal. Los integrantes del Cabildo tardaron tres horas y medio en discutir este punto.

El tesorero municipal, Gerardo Marentes Zamarripa, solicitó a los regidores que en el futuro sean más específicos en los señalamientos para hacer las aclaraciones durante la Comisión de Hacienda.

No detalló la razón por la cual se han entregado documentos diferentes a la Comisión en comparación con los que al final son integrados a la Cuenta Pública.

También dijo que tanto la nómina como la gasolina se encuentra dentro del presupuesto, pero no explicó el por qué no se ven reflejados ahorros en este rubro.