Reapertura se ha malinterpretado: Jurisdicción Sanitaria

El titular de la Jurisdicción Sanitaria No. VI en La Laguna, César del Bosque, afirmó durante el sábado que la reapertura económica que se anunció para Coahuila de cara a los próximos meses se ha "malinterpretado" por parte de la ciudadanía, misma que ha bajado la guardia para evitar el contagio del COVID-19, especialmente en los municipios de la región.

El funcionario señaló que la reapertura se refiere únicamente al hecho de permitir la operación de algunas industrias y de ciertos sectores de servicio, pero siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias que dictan las autoridades; lo anterior no significa entonces que la pandemia se haya dado por terminada o descartada.

"Se ha malinterpretado a tal grado que si tú te das una vuelta por la calle, un 30, 40 o hasta el 50 por ciento de las personas andan sin cubrebocas, entonces no es aflojar ni decir: 'ya no pasó nada', no, esto es para mucho tiempo. Júralo que vamos a seguir usando cubrebocas a lo mejor, no quiero asustar a la gente, pero hasta un año, lo que sea necesario, vaya, no hay historia, no hay bibliografía, este es un tema nuevo a nivel mundial, esta pandemia pues estamos aprendiendo a base de esfuerzos, de errores, de aciertos, de lo que se trata es de que ojalá se descubra pronto y la vacuna pueda fluir", expuso.

Del Bosque precisó que en el caso de los bares, cantinas y centros nocturnos aún no está permitida su operación, en los restaurantes se debe procurar, en todos los casos, la atención a un 50 por ciento de la capacidad del inmueble, además de que se deben emplear en todo momento las medidas de sanidad correspondiente, dichas medidas no son opcionales o negociables.

Las quintas, salones de fiestas y de eventos sociales aún siguen cerrados en la actual etapa de la reactivación económica, aunque no descartó que para una segunda etapa puedan abrirse bajo ciertas condiciones, aunque dependerá de igual forma del comportamiento de la población en relación a las medidas preventivas.

César del Bosque también llamó a la población a seguir evitando aglomeraciones en las reuniones familiares y espacios públicos, pues se trata de la principal forma de contagios. "Se exponen mucho al contagio, precisamente por eso el cierre de los bares, de que el restaurante no esté arriba del 50 por ciento para evitar la aglutinación de gente, que eso es lo que provoca, luego habiendo alcohol de por medio, pues no hay tapabocas, hay el abrazo del amigo y empiezan bueno, lo del mexicano: 'yo te quiero mucho, eres lo máximo', los abrazos, pierden lo que es la falta de la necesidad de no tener contacto, ahí pueden aflorar precisamente esos positivos".

El funcionario pidió a la población hacer un "esfuerzo" adicional durante los próximos meses, en los cuales los contagios del COVID-19 se podrían disparar, o bien, se podría comenzar con el llamado "aplanamiento de la curva", lo que significará una reducción en el promedio diario de contagios y también de personas fallecidas. "Hemos hecho un llamado a toda la gente que, pues no se desespere", dijo el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. VI en la Laguna.

Por etapas

Detallan primera etapa de la reapertura económica en la Comarca Lagunera. * Los restaurantes deberán servir solamente al 50 por ciento de su capacidad en mesas y sillas, además de mantener estrictas medidas de higiene. * Bares, cantinas, centros nocturnos y quintas seguirán cerrados ante el riesgo de contagios. * El uso de cubrebocas es aún obligatorio en la vía pública, también se sigue recomendando no salir de casa si no es estrictamente necesario.