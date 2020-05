Solicitan remover al titular de Dimajuve en Matamoros

La Comisión de Atención a la Juventud de Matamoros dio lectura, en la última sesión de Cabildo, al dictamen donde por unanimidad de sus integrantes, se votó a favor de la remoción del titular de la Dirección Municipal de la Juventud de Matamoros, por irregularidades que son ya del conocimiento público respecto a la entrega de becas de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Las irregularidades parten de una grabación donde expresamente Morales confirma que, contraviniendo las reglas de operación del programa dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan, favoreció con becas a una prima y a su esposo quienes además no debieran ser beneficiarios porque sí tienen otros ingresos.

Dichas becas vienen del gobierno federal y son por un monto de 3 mil 600 mensuales cada una.

El regidor presidente de la Comisión, Marco Antonio Huitrón, dio lectura al dictamen, donde exhorta a la administración del alcalde Horacio Piña, a través de la Contraloría Municipal, a remover al servidor público.

El alcalde, visiblemente incómodo y con voz grave, enfatizó que al ser el presidente municipal y por su jerarquía no consideraba correcto que la Comisión le hiciera un exhorto y que en base a sus facultades ya había decidido suspender al funcionario hasta que concluyan las investigaciones.

El regidor Marco Huitrón aclaró que un exhorto no es una orden y no irrespeta su investidura, tras lo cual dio lectura al marco legal que rige a los miembros del Cabildo para demostrar que no "se extralimitaron en sus funciones", aclaró, pues entre las facultades de la Comisión está la vigilancia del uso correcto de los recursos públicos y aplicación de los programas.