Malinterpretación de reapertura económica

El titular de la Jurisdicción Sanitaria No. VI en La Laguna, César del Bosque, afirmó durante el sábado que la reapertura económica que se anunció para Coahuila de cara a los próximos meses se ha "malinterpretado" de parte de la ciudadanía, misma que ha bajado la guardia para evitar el contagio del COVID-19, especialmente en los municipios de la región. Señaló el funcionario que la reapertura se refiere únicamente al hecho de permitir la operación de algunas industrias y de ciertos sectores de servicio, pero siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias que dictan las autoridades; lo anterior no significa entonces que la pandemia se haya dado por terminada o descartada.

"Se ha malinterpretado a tal grado que si tú te das una vuelta por la calle, un 30, 40 o hasta el 50 por ciento de las personas andan sin cubrebocas, entonces no es aflojar ni decir 'hay ya no pasó nada', no, esto es para mucho tiempo, júralo que vamos a seguir usando cubrebocas a lo mejor, no quiero asustar a la gente, pero hasta un año, lo que sea necesario vaya, no hay historia, no hay bibliografía, este es un tema nuevo a nivel mundial, esta pandemia, estamos aprendiendo a base de esfuerzos, de errores, de aciertos, de lo que se trata es de que ojalá se descubra pronto y la vacuna pueda fluir". Del Bosque precisó también que bares, cantinas y centros nocturnos aún no tienen permitida su operación.

El funcionario pidió a la población hacer un "esfuerzo" adicional durante los próximos meses, en los cuales los contagios del COVID-19 se podrían disparar.

Registra ya la Comarca Lagunera respecto al COVID-19, según la SSA Coahuila.

