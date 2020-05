Óscar Murillo piensa dejar a Pachuca para volver a Colombia

El defensa colombiano Óscar Murillo dejó abierta la puerta para abandonar al Pachuca y regresar en un par de años al equipo Atlético Nacional de Colombia, equipo que le dio la oportunidad de emigrar a México.

“Siempre lo sigo, es una gran institución, es la que me dio la posibilidad de venir a México, tal vez más adelante se dé la posibilidad de volver. Pensaría que en dos años, aún tengo contrato acá”, dijo.

Indicó que la pandemia de COVID-19 no le ha impedido mantenerse bien en lo físico, ya que trabaja desde su casa para regresar en el mejor nivel a los trabajos en conjunto. "Me siento muy bien físicamente porque los entrenadores nos mandan ejercicios de fuerza y resistencia, pero no es lo mismo entrenar aparte".

En declaraciones a Radio Caracol explicó que "el profe (Paulo Pezzolano) nos dijo que esta semana que viene entrenábamos a baja intensidad para que el primero de junio hagamos los tests y mirábamos cuando volveríamos a entrenar”.

Murillo comenzó su carrera con Deportivo Quindio en 2009, equipo del cual emigró al Deportivo Pereira en 2011 y con el que se mantuvo hasta el año siguiente para defender los colores de Atlético Nacional.

Con el equipo “verdolaga”, el zaguero de 32 años, que disputó la Copa del Mundo Rusia 2018 con el representativo de Colombia, ganó siete títulos locales.