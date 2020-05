Cibernautas reaccionan a acusaciones sobre Hilary Duff

En el clip compartido a través de su cuenta de Instagram, la cantante graba un muro de su casa en el que se muestran fotografías familiares, sin embargo, poco después de realizar la publicación, un usuario posteó un mensaje en el que la acusa de vender a su propio hijo.

Fue a través de un hilo de Twitter, el cual ha sido eliminado, donde dicen “exponer" el supuesto papel de la estrella en el tráfico de niños.

En el texto decía “Hilary Duff acusada de trata de niños con su propio hijo, un hilo…”, junto a una captura de pantalla del video de la artista en la que aparece su primogénito Luca Cruz Comrie de 8 años desnudo y “con marcas blancas en el cuerpo”.

"Fue claramente un mensaje para los demonios de las élites que su hijo está a la venta. No hay otra explicación", se lee en la publicación que usuarios lograron viralizar.

BITCH WTF IS THIS??? there absolutely no way hilary duff is sex trafficking children HER OWN CHILD?!:&/&:&:&

she posted that picture of her son taped on the bed and it’s so disturbing pic.twitter.com/1RVqiaMMjv