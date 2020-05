'Municipio de Torreón no tiene recursos para apoyar'

Después de que el Grupo Empresarial Lagunero (GEL), se pronunciara ante la falta de un programa de apoyo municipal para reactivar la economía local ante las afectaciones causadas por la pandemia del coronavirus, el primer regidor en el Ayuntamiento de Torreón, Ignacio García Castillo, indicó que el presupuesto municipal no permite la posibilidad de brindar ese auxilio.

Por lo anterior, ofreció a los empresarios apoyarlos para bajar recursos federales y con ello puedan sobrellevar los estragos económicos causados por la pandemia.

Precisó que el presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento de Torreón es de apenas 2 mil 700 millones de pesos, mismos que se canalizan a la atención de los servicios públicos de la ciudad, mientras que el gobierno federal mantiene un recurso de 5.2 billones de pesos, por lo que se le debe exigir que se dé ese apoyo.

"Nuestro presupuesto no nos permite poderlos apoyar… Yo les ofrezco a los integrantes del GEL o de cualquier otra cámara que nosotros como municipio coadyuvamos a hacer esa exigencia al gobierno federal, que es en donde sí hay manera de poder ejercer y la posibilidad de que nos den algo de presupuesto, cuenta con 5.2 billones de pesos para la nación, en tanto, el gobierno estatal tiene poco menos de 70 mil millones de pesos y el municipal manejamos solo 2 mil 700 mdp que se van en la atención de los servicios básicos de la ciudad".

En este sentido, indicó que el Ayuntamiento está a disposición de los empresarios para avalarlos y poder bajar algún recurso federal para que se apoyen de él.

En cuanto a los apoyos que como municipio sí se pueden dar, García Castillo subrayó que se han otorgado descuentos en multas en el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI), de tránsito, no se harán cortes de agua, entre otros aspectos que, recalcó, sí dependen de la administración municipal.

Respecto a la ayuda económica que se le brindó a los equipos deportivos representativos de la ciudad, el primer regidor manifestó que los mismo micro, pequeños y medianos empresarios, se han visto beneficiados con dichas empresas del entretenimiento.

Detalló que estos equipos deportivos generan una derrama económica que ayuda a que venga gente de otros lugares a consumir los servicios de hotelería, a que vengan a desayunar, comer o cenar, "reactivan nuestra economía, nos dan una presencia a nivel internacional, lo que atrae inversiones", dijo.

"Me parece que son cosas diferentes, no es el hecho de apoyar a todas las empresas de Torreón que están en esta situación que me imagino es bastante difícil, sin embargo, el municipio no tiene la capacidad para dar apoyo en efectivo o en especie, pero si tenemos las puertas abiertas para poder respaldarlos ayudándolos en alguna gestoría ante el gobierno federal", destacó.

En este mismo tema, recordó que el apoyo al Club Santos Laguna es histórico: "no es de este año, no es por la pandemia, esto es de años anteriores… Cuando se comenzó a realizar la construcción del estadio (Corona), hubo muchas autoridades, como lo fue el gobierno del estado de aquel momento, que se comprometieron a apoyar al equipo y construcción para poder subsistir con este y mediante él, atraer inversiones".

Igualmente, dijo que "el único apoyo que sí se ha podido brindar a las empresas locales es la entrega de despensas y kits sanitizantes a los restaurantes, a sus trabajadores y a toda aquella cámara que se ha acercado a nosotros para pedir el apoyo, no los hemos dejado a la deriva", dijo.

Finalmente, externó que el municipio tiene también una situación complicada, ya que ante la pandemia tampoco tiene las mismas entradas ni apoyos, "inclusive, tenemos recortado el presupuesto, recibimos menos de la federación de lo que recibimos el año pasado, sin embargo, estamos haciendo frente responsablemente a esta situación… Por ello, les digo a los empresarios que estamos para apoyarnos, para contribuir, para escucharlos, pero hay cosas que podemos hacer y otras que se nos salen de las manos en esa situación de respaldar", concluyó.